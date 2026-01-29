Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 13:31

В Кремле объяснили последствия отказа США от продления ДСНВ

Песков: отказ США от продления ДСНВ создаст дефицит правовой базы

Сергей Песков Сергей Песков Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Отказ Вашингтона от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) приведет лишь к дефициту правовой базы в сфере стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это не входит ни в интересы России и США, ни в интересы всего мира.

С точки зрения дефицита, дефицита договорно-правовой базы в этой области, он возникнет. Это будет серьезный дефицит, который вряд ли будет отвечать интересам народов наших двух стран, а также всего, собственно, земного шара, потому что речь идет о глобальной стратегической стабильности, — добавил Песков.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп не испытывает беспокойства по поводу истечения срока соглашения ДСНВ. Он выразил уверенность в возможности заключения нового, более выгодного договора после истечения текущего.

Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва еще не получила от Вашингтона официального ответа на предложение президента РФ Владимира Путина по продлению на год ограничений. По его словам, эта инициатива могла бы стать большим шагом в сторону глобальной безопасности.

