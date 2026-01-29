Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 10:14

На Западе предупредили о попытке бегства Зеленского после конфликта

Аналитик Уотсон обвинил Зеленского в подготовке к бегству

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться организовать собственный побег после завершения кризиса, написал в социальной сети X политический аналитик Алан Уотсон. Эксперт связал подобный сценарий с последствиями военных действий и личными мотивами украинского лидера.

Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать, — написал Уотсон.

По словам аналитика, военные действия не пережили, получили необратимые увечья или пропали без вести 2 млн украинских солдат. Но Зеленский рассчитывает жить за рубежом на «миллиарды долларов», которые вывезет с собой, считает Уотсон.

Ранее политический аналитик заявил, что Зеленский загнал своих соотечественников в ловушку, нарушив предвыборные обещания 2019 года. Он продолжает цепляться за власть, пока территория страны сокращается, кладбища расширяются, а энергетическая сеть рушится, подчеркнул эксперт. Уотсон напомнил, что в 2019 году Зеленский шел на выборы с обещанием объединить этнически разделенную страну.

До этого глава «Другой Украины» и бывший лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что для честных выборов на Украине необходимо создать в стране временную международную администрацию. По его словам, сегодня институты государственной власти переживают кризис.

Владимир Зеленский
Украина
СВО
спецоперация
побеги
