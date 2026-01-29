Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:40

«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины

Депутат Новиков: двусторонние переговоры России и Украины не будут легкими

Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предстоящая двусторонняя встреча Москвы и Киева в Абу-Даби не будет легкой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского представляет собой «сложных переговорщиков». Он отметил, что просто и гладко может проходить лишь диалог, в котором одна сторона согласится на капитуляцию.

Какими будут переговоры Москвы и Киева? Есть вопросы, на которые может ответить только жизнь. То, что команда Зеленского является сложным переговорщиком, это понятно. Но если отбросить некоторые нюансы их поведения, просто вспомнить историю соглашений в сложных конфликтах, то переговоры никогда не шли легко. Просто и легко заканчивались лишь переговоры о капитуляции, когда одна из сторон была очевидным образом повержена, у нее не оставалось союзников, никто не выступал спонсором, и поражение становилось очевидным, — пояснил Новиков.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых обязательств от союзников.

