Конец вашей Америке — а вам? Почему быстрый крах США ударит по всему Западу

Крах США, которым сегодня грезят многие эксперты и политики, может обернуться плачевными последствиями не только для Штатов, но и для всего мира. Это доказывает исторический контекст — Гражданская война, Великая депрессия и прочие крупные кризисы. Как проблемы американцев отражаются на состоянии мировой политики и экономики и почему влияют на жизнь других государств даже 200 лет спустя, рассказал в своей колонке для NEWS.ru политический аналитик кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Политический аналитик, кандидат исторических наук Александр Чаусов Фото: Личный архив Александра Чаусова

Почему США пророчат крах

В последние годы в российских (и не только) медиа стало хорошим тоном предрекать крах Западу в целом и США в частности. Гегемон уже не тот, Америка сдает позиции и вот-вот потеряет свой титул «главной мировой державы»…

Нельзя сказать, что для таких громких заявлений нет оснований. Штаты по-прежнему обладают самым крупным государственным долгом в размере $38,5 трлн — и он с большой долей вероятности продолжит расти. Постоянные конфликты внутри страны на фоне социального расслоения и идеологических разногласий то и дело выливаются в откровенное насилие. Крепнут сепаратистские тенденции некоторых штатов, крупнейший из которых — Техас.

В список можно добавить и острый политический кризис: демократы и республиканцы бьются не на жизнь, а на смерть, расценивая друг друга даже не как оппонентов, а как настоящих врагов. Это уже не говоря о разных «мелочах»: эпидемии наркозависимости, стремительном обеднении населения, инфляции и постепенном угасании среднего класса, который долгое время оставался становым хребтом американской нации.

В общем, причины рассуждать, что «скоро всей вашей Америке — кирдык», имеются. Но какие последствия этого «кирдыка» ожидают весь остальной мир?

Фото: IMAGO/Gent Shkullaku/Global Look Press

Как появилась доктрина Монро

Даже в тот исторический период, когда Штаты не претендовали на мировое лидерство, их внутренние кризисы или напрямую, или опосредованно влияли и на другие страны. Первым таким потрясением стала вторая война за независимость 1812–1815 годов. Тогда американцы оперативно захватили столицу Канады Йорк (сейчас — Торонто), что не могло не вызвать недовольства британской короны. Ее войска спешно направились в Новый Свет, где в ходе боев Штаты все же окончательно утвердили свой суверенитет и сделали определенные выводы. Они оформились в так называемую доктрину Монро 1823 года — ее концепция сводилась к тому, чтобы больше не пускать страны Старого Света в Западное полушарие.

Сегодня тезисы доктрины звучат в обновленной Стратегии нацбезопасности США и транслируются всему миру на практике — например, в событиях в Венесуэле. То же самое — с притязаниями Вашингтона на монопольный контроль над Панамским каналом, через который идет 2,5% всех мировых морских грузоперевозок. Кризис в Вашингтоне аукнулся всему миру спустя более чем 200 лет — и это геополитическая реальность, которую стоит учитывать.

Демократия на острие штыков

Следующим конфликтом, последствия которого вышли далеко за пределы Северной Америки, оказалась Гражданская война 1861–1865 годов. В ее пламени окончательно сформировалась американская нация, а одной из несущих конструкций ее ментальности стало ощущение постоянной борьбы за самые светлые и прогрессивные идеи, которые обязательно надо нести в мировые массы — в том числе на остриях штыков.

Гражданская война в США в очередной раз поменяла правила ведения боевых действий. В фокусе внимания конфликтующих сторон оказались не только столицы и укрепленные форты, но и промышленные центры, инфраструктура и коммуникации. Именно они стали подвергаться нападениям и обстрелам в первую очередь. Это определило дальнейшую логику вооруженных конфликтов во всем мире. И, что характерно, определяет до сих пор.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Ужас без конца

Но максимальный удар по мировой стабильности наносили вовсе не американские войны, а экономические кризисы. Первый из них — Великая депрессия 1930-х годов. Финансовые спекуляции на биржах США привели к резкому спаду производства, сокращению численности рабочих мест и обнищанию населения. В Европе к тому моменту отгремела Первая мировая, итоги которой были катастрофическими не только для проигравших, но и для многих победителей. Кризис ударил по экономике Старого Света, подпитав идеи националистического реванша. Считается, что без этого глобального экономического спада к власти в Германии не пришел бы Адольф Гитлер. А уж объяснять, каким кровавым кошмаром обернулось его восхождение, думается, излишне.

Следующим крупным потрясением стал финансовый кризис 2008 года, который тоже начался в США — на этот раз из-за лопнувшего ипотечного пузыря. Можно сказать, что по сравнению с Великой депрессией мир отделался малой кровью. И тем не менее глобальный ВВП просел на 5,8%, торговля сократилась на 10%, а безработица увеличилась, по разным оценкам, на 6–15%.

Учитывая все это, желать быстрого, стихийного и немедленного краха Америке кажется опрометчивым. Политический коллапс этой страны может стать очень серьезной проблемой хотя бы из-за 1770 ядерных боеголовок в ее арсенале, готовых к старту. Поэтому для мира безопаснее, чтобы Штаты уходили на вторые роли как можно медленнее, спокойнее и безболезненнее: лучше «ужас без конца», чем «ужасный конец».

Читайте также:

«Орешник», Гренландия, пираты Трампа: что произошло в первые дни 2026 года

«Черный четверг»: как началась Великая депрессия

Захват Мадуро: последние новости, протесты по всему миру, слова Родригес