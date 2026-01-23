Конец вашей Америке — а вам? Почему быстрый крах США ударит по всему Западу

Крах США, которым сегодня грезят многие эксперты и политики, может обернуться плачевными последствиями не только для Штатов, но и для всего мира. Это доказывает исторический контекст — Гражданская война, Великая депрессия и прочие крупные кризисы. Как проблемы американцев отражаются на состоянии мировой политики и экономики и почему влияют на жизнь других государств даже 200 лет спустя, рассказал в своей колонке для NEWS.ru политический аналитик кандидат исторических наук Александр Чаусов.
Почему США пророчат крах
В последние годы в российских (и не только) медиа стало хорошим тоном предрекать крах Западу в целом и США в частности. Гегемон уже не тот, Америка сдает позиции и вот-вот потеряет свой титул «главной мировой державы»…
Нельзя сказать, что для таких громких заявлений нет оснований. Штаты по-прежнему обладают самым крупным государственным долгом в размере $38,5 трлн — и он с большой долей вероятности продолжит расти. Постоянные конфликты внутри страны на фоне социального расслоения и идеологических разногласий то и дело выливаются в откровенное насилие. Крепнут сепаратистские тенденции некоторых штатов, крупнейший из которых — Техас.
В список можно добавить и острый политический кризис: демократы и республиканцы бьются не на жизнь, а на смерть, расценивая друг друга даже не как оппонентов, а как настоящих врагов. Это уже не говоря о разных «мелочах»: эпидемии наркозависимости, стремительном обеднении населения, инфляции и постепенном угасании среднего класса, который долгое время оставался становым хребтом американской нации.
В общем, причины рассуждать, что «скоро всей вашей Америке — кирдык», имеются. Но какие последствия этого «кирдыка» ожидают весь остальной мир?
Как появилась доктрина Монро
Даже в тот исторический период, когда Штаты не претендовали на мировое лидерство, их внутренние кризисы или напрямую, или опосредованно влияли и на другие страны. Первым таким потрясением стала вторая война за независимость 1812–1815 годов. Тогда американцы оперативно захватили столицу Канады Йорк (сейчас — Торонто), что не могло не вызвать недовольства британской короны. Ее войска спешно направились в Новый Свет, где в ходе боев Штаты все же окончательно утвердили свой суверенитет и сделали определенные выводы. Они оформились в так называемую доктрину Монро 1823 года — ее концепция сводилась к тому, чтобы больше не пускать страны Старого Света в Западное полушарие.
Сегодня тезисы доктрины звучат в обновленной Стратегии нацбезопасности США и транслируются всему миру на практике — например, в событиях в Венесуэле. То же самое — с притязаниями Вашингтона на монопольный контроль над Панамским каналом, через который идет 2,5% всех мировых морских грузоперевозок. Кризис в Вашингтоне аукнулся всему миру спустя более чем 200 лет — и это геополитическая реальность, которую стоит учитывать.
Демократия на острие штыков
Следующим конфликтом, последствия которого вышли далеко за пределы Северной Америки, оказалась Гражданская война 1861–1865 годов. В ее пламени окончательно сформировалась американская нация, а одной из несущих конструкций ее ментальности стало ощущение постоянной борьбы за самые светлые и прогрессивные идеи, которые обязательно надо нести в мировые массы — в том числе на остриях штыков.
Гражданская война в США в очередной раз поменяла правила ведения боевых действий. В фокусе внимания конфликтующих сторон оказались не только столицы и укрепленные форты, но и промышленные центры, инфраструктура и коммуникации. Именно они стали подвергаться нападениям и обстрелам в первую очередь. Это определило дальнейшую логику вооруженных конфликтов во всем мире. И, что характерно, определяет до сих пор.
Ужас без конца
Но максимальный удар по мировой стабильности наносили вовсе не американские войны, а экономические кризисы. Первый из них — Великая депрессия 1930-х годов. Финансовые спекуляции на биржах США привели к резкому спаду производства, сокращению численности рабочих мест и обнищанию населения. В Европе к тому моменту отгремела Первая мировая, итоги которой были катастрофическими не только для проигравших, но и для многих победителей. Кризис ударил по экономике Старого Света, подпитав идеи националистического реванша. Считается, что без этого глобального экономического спада к власти в Германии не пришел бы Адольф Гитлер. А уж объяснять, каким кровавым кошмаром обернулось его восхождение, думается, излишне.
Следующим крупным потрясением стал финансовый кризис 2008 года, который тоже начался в США — на этот раз из-за лопнувшего ипотечного пузыря. Можно сказать, что по сравнению с Великой депрессией мир отделался малой кровью. И тем не менее глобальный ВВП просел на 5,8%, торговля сократилась на 10%, а безработица увеличилась, по разным оценкам, на 6–15%.
Учитывая все это, желать быстрого, стихийного и немедленного краха Америке кажется опрометчивым. Политический коллапс этой страны может стать очень серьезной проблемой хотя бы из-за 1770 ядерных боеголовок в ее арсенале, готовых к старту. Поэтому для мира безопаснее, чтобы Штаты уходили на вторые роли как можно медленнее, спокойнее и безболезненнее: лучше «ужас без конца», чем «ужасный конец».
