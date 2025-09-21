Великая депрессия: самый масштабный экономический кризис в истории США

Время Великой депрессии в США — глубокий экономический кризис, поразивший страну в 1929–1939 годах. Чтобы понять масштабы катастрофы, необходимо обратиться к ее истокам. Причины Великой депрессии в Америке были комплексными и многогранными. Экономика перегрелась после бурных «ревущих двадцатых», когда процветала спекулятивная биржевая игра на заемные деньги, а реальное производство и покупательная способность населения уже не поспевали за раздутыми котировками. Ключевыми причинами Великой депрессии в США также стали перепроизводство товаров при низком потреблении, глубокое неравенство в доходах, слабая банковская система и высокие тарифы на международной арене, затруднявшие мировую торговлю. Монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) лишь усугубила ситуацию: вместо того чтобы поддержать ликвидность, ФРС повышала учетные ставки, защищая золотой стандарт, что привело к катастрофической нехватке денежной массы и волне банкротств.

«Черный четверг»: биржевой крах 1929 года

Кульминацией нарастающих проблем стал биржевой крах, ознаменовавший начало самого тяжелого периода. Хотя днем обвала принято считать «черный четверг» 24 октября 1929 года, паника достигла своего апогея в последовавшие за ним «черный понедельник» и «черный вторник». Именно тогда рухнула Нью-Йоркская фондовая биржа. Миллионы инвесторов, от крупных магнатов до мелких служащих, игравших на рынке с помощью кредитного плеча, были полностью разорены. За считаные часы испарились миллиарды долларов. Однако Великая депрессия в США 1929 года не началась и не закончилась одним этим днем. Биржевой крах был не причиной, а симптомом и мощным детонатором, который запустил цепную реакцию по всей экономике. Банки, выдававшие ссуды для покупки акций, стали требовать возврата кредитов, но получить их было неоткуда. Началась волна банкротств финансовых учреждений, что, в свою очередь, парализовало бизнес и промышленность. Паника на бирже быстро перекинулась на товарные рынки, обвалив цены на сельскохозяйственную продукцию и сырье, что нанесло сокрушительный удар по фермерам, и без того едва сводившим концы с концами.

Биржевой крах 1929 года Фото: Scherl/Global Look Press

Социальные последствия: безработица, нищета, «гувервиллы»

Суть Великой депрессии в США наиболее ярко раскрывается в ее чудовищных социальных последствиях. Экономический спад очень быстро перерос в гуманитарную катастрофу. Уровень безработицы достиг невероятных 25%, что означало, что каждый четвертый трудоспособный американец остался без работы. Не было ни системы страхования по безработице, ни эффективной федеральной помощи. Миллионы людей потеряли сбережения и кров, оказавшись в абсолютной нищете. По всей стране выросли поселки из лачуг и картонных коробок, которые с горькой иронией называли гувервиллами — в честь президента Герберта Гувера, чья политика не смогла остановить кризис. Люди стояли в многокилометровых очередях за бесплатной похлебкой, а фермеры, неспособные продать свою продукцию, уничтожали урожай, в то время как в городах бушевал голод. Ситуацию на Среднем Западе усугубило экологическое бедствие, известное как Пыльный котел, когда из-за засухи и эрозии почв тысячи ферм превратились в бесплодную пустошь, вынуждая семьи сниматься с насиженных мест и двигаться на запад в поисках работы, в основном в Калифорнию, что красочно описано в романе Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Психологическая травма целого поколения была огромной: люди, пережившие крах, даже после восстановления экономики сохраняли привычку к строжайшей экономии и недоверие к финансовым институтам.

Великая депрессия: самый масштабный экономический кризис в истории США Фото: Scherl/Global Look Press

Президент Рузвельт и его «Новый курс»

На фоне отчаяния нации в 1933 году к власти пришел Франклин Делано Рузвельт. Он предложил стране не просто программу действий, а новую философию, вселяющую надежду. Его программа под названием «Новый курс» стала масштабным экспериментом по государственному вмешательству в экономику. Рузвельт начал с экстренных мер по стабилизации финансовой системы, объявив банковские каникулы и создав Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC) для защиты сбережений обычных граждан. Затем последовали масштабные реформы, которые условно делятся на два этапа: «Первый новый курс» (1933–1935) и «Второй новый курс» (1935–1938). Были созданы государственные организации, такие как Администрация общественных работ (PWA) и Гражданский корпус охраны окружающей среды (CCC), которые предоставляли миллионам людей работу на инфраструктурных проектах. Принятые законы, такие как Национальный акт о восстановлении промышленности (NIRA) и Акт о регулировании сельского хозяйства (AAA), регулировали производство, цены и условия труда. Позже были учреждены Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) для контроля финансовых рынков и Акт о социальном обеспечении (1935), заложивший основы пенсионной системы и помощи нетрудоспособным. «Новый курс» не положил конец Великой депрессии в Америке мгновенно, но он кардинально изменил роль федерального правительства, превратив его в активного участника экономической жизни и защитника социальных интересов. Его политика встретила яростное сопротивление со стороны консервативных кругов и Верховного суда, который признал некоторые законы неконституционными, что заставило Рузвельта скорректировать подходы.

Франклин Делано Рузвельт Фото: Scherl/Global Look Press

Как Великая депрессия изменила Америку

Рассказывая о Великой депрессии в Америке, невозможно переоценить ее долгосрочное влияние на американское общество и государство. Кризис навсегда покончил с эрой минимального государственного вмешательства. Федеральное правительство взяло на себя ответственность за благосостояние граждан, что заложило основу для будущей системы социального обеспечения. Сформировалась новая политическая коалиция, благодаря которой Демократическая партия доминировала на политической арене десятилетиями. Изменилась и культура: искусство, литература и кинематограф обратились к темам социальной несправедливости, борьбы простого человека и коллективизма. Американцы, пережившие тяжелейшие лишения, стали более осмотрительными в финансовых вопросах, ценя стабильность и безопасность. Опыт коллективной борьбы с трудностями сплотил нацию, доказав ее способность к выживанию и трансформации даже в самых суровых условиях. Именно в этот период профсоюзное движение значительно укрепило свои позиции, получив официальное право на ведение коллективных переговоров по Закону Роберта Вагнера, что изменило баланс сил между трудом и капиталом. Великая депрессия также стала катализатором внутренней миграции, особенно афроамериканцев с Юга на промышленный Север, что в перспективе изменило расовую и культурную карту страны и заложило основы для будущей борьбы за гражданские права.

Мировые последствия экономического кризиса

Великая депрессия в США не осталась локальным явлением. Будучи крупнейшей экономикой мира, США потянули за собой в пропасть и другие страны. Международная торговля рухнула, так как Америка ввела высокие тарифы (Закон Смута — Хоули), а другие государства ответили тем же, погрузив мировую экономику в протекционистскую спираль. Мировой экономический порядок, выстроенный после Первой мировой войны, рассыпался. Кризис ударил по сырьевым экономикам Европы, Азии и Латинской Америки, что привело к социальной нестабильности и политической радикализации по всему миру. В Германии, где последствия кризиса были особенно тяжелыми из-за бремени репараций, на волне народного гнева и отчаяния к власти пришли нацисты. Таким образом, Великая депрессия в Америке стала одной из ключевых причин разрушения сложившейся системы международных отношений и создания предпосылок для начала Второй мировой войны.

Коллапс мировой торговли и финансовой системы заставил многие страны пересмотреть свои экономические модели, усиливая тенденции к созданию замкнутых экономических блоков. Окончательный выход из кризиса произошел лишь в конце 1930-х годов на фоне начала масштабного перевооружения и роста военного производства, что, к сожалению, подтвердило тезис о том, что именно война стала тем горьким лекарством, которое позволило мировой экономике восстановиться. Уроки этого периода легли в основу создания после войны новых международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк, призванных не допустить повторения подобной глобальной катастрофы.

