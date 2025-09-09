Катастрофа Airbus A321 в Египте: хроника трагедии

Ранним утром 31 октября 2015 года над безжизненными пейзажами Синайского полуострова развернулась драма, которая навсегда изменила представление о безопасности гражданской авиации. Чартерный рейс 9268 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший перелет из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, исчез с радаров спустя всего 23 минуты после взлета. В салоне Airbus A321 находились 224 человека: отпускники, возвращавшиеся с египетских курортов, члены экипажа с многолетним опытом работы, дети и целые семьи. Их трагическая судьба стала предметом международного расследования, политических споров и беспрецедентных мер безопасности в мировом авиасообщении.

Что произошло: хронология полета и крушения

В предрассветных сумерках аэропорта Шарм-эш-Шейха борт EI-ETJ проходил стандартную предполетную подготовку. Командир воздушного судна Валерий Немов, имевший за плечами более 12 тысяч часов налета, и второй пилот Сергей Трухачев (5641 час налета) проверили системы лайнера. В 06:50 по московскому времени самолет начал разбег по взлетной полосе. Набор высоты проходил в штатном режиме, экипаж поддерживал радиосвязь с диспетчерами.

К 07:11 лайнер достиг крейсерской высоты 10 210 метров, где установился на курсе в сторону Санкт-Петербурга. Именно в этот момент начались первые аномалии. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, в 07:13 система ADS-B зафиксировала резкое падение скорости — сначала до 341 км/ч, затем до критических 172 км/ч. Высота начала стремительно уменьшаться со скоростью 30 м/с. Последнее зафиксированное положение самолета показало его на высоте 4700 метров с продолжающимся снижением.

Особенностью этой катастрофы стало полное отсутствие сигналов бедствия от экипажа. Пилоты не успели передать ни одного сообщения о нештатной ситуации, что свидетельствовало о внезапном и катастрофическом развитии событий. Обломки лайнера были обнаружены в 100 километрах южнее города Эль-Ариш. Картина разрушений указывала на то, что самолет начал разрушаться еще в воздухе — фрагменты фюзеляжа разбросало на площади 20 квадратных километров.

Крушение рейса 9268 авиакомпании Metrojet на Синайском полуострове в Египте Фото: Zuma/ТАСС

Версии катастрофы: техническая неисправность или теракт?

Первые часы после трагедии породили множество противоречивых теорий. Египетские власти склонялись к версии технического отказа, указывая на возможные проблемы с двигателями или системой управления. Специалисты изучали историю борта EI-ETJ, который в 2001 году получил повреждения хвостовой части при жесткой посадке в Каире. Однако расследование показало, что ремонт был проведен специалистами Airbus в Гамбурге с полным соблюдением технологических норм.

Параллельно набирала силу версия теракта. Группировка «Вилаят Синай», связанная с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), взяла на себя ответственность за уничтожение лайнера. Их заявление содержало угрожающие подробности: «Мы сбили российский самолет, потому что Россия воюет против мусульман в Сирии». Однако авиаэксперты сразу выразили сомнение в возможности террористов поразить цель на высоте более 10 километров — для этого потребовались бы зенитные ракетные комплексы, которых у боевиков не было.

Наиболее вероятной стала версия о заложенном взрывном устройстве. Косвенным подтверждением послужили свидетельства сотрудников аэропорта Шарм-эш-Шейха о проблемах с безопасностью. Расследование выявило, что в период перед катастрофой имели место многочисленные нарушения процедур досмотра, а среди персонала аэропорта могли находиться сообщники террористов.

В Египте началась расшифровка черных ящиков разбившегося самолета Airbus A321 Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС

Результаты расследования: официальные данные и выводы

Переломный момент в расследовании наступил 16 ноября 2015 года, когда директор ФСБ России Александр Бортников официально заявил: «В результате экспертизы вещей и багажа пассажиров установлено наличие следов взрывчатки иностранного производства. Можно однозначно сказать, что это был террористический акт». Международная комиссия, включавшая специалистов из России, Египта, Франции и Германии, подтвердила эти выводы.

Тщательная реконструкция обломков в ангаре под Каиром позволила определить эпицентр взрыва — задний отсек для багажа. Мощность самодельного устройства оценили в эквиваленте 1 кг тротила. Взрыв вызвал мгновенную разгерметизацию салона, разрушение элементов управления и отделение хвостового оперения. Лайнер стал неуправляемым и начал разрушаться в воздухе, что объясняло отсутствие сигнала бедствия и большую площадь разброса обломков.

Расследование выявило цепь трагических совпадений. Взрывное устройство пронесли через службу досмотра с помощью сообщника среди сотрудников аэропорта. Бомбу замаскировали среди детских колясок и спортивного инвентаря, что позволило избежать тщательной проверки. Эти выводы привели к коренному пересмотру системы безопасности во всех аэропортах.

Память о жертвах и исторический контекст

Катастрофа над Синаем стала одной из крупнейших в истории российской авиации. Жертвами трагедии стали 224 человека из 17 регионов России. Среди погибших была 21 семья с детьми, 19 детей младше 10 лет. Процесс идентификации занял несколько месяцев и потребовал создания специальной лаборатории в Санкт-Петербурге с участием международных экспертов.

Пассажиры авиарейса 9268, погибшие 31 октября 2015 года в Египте Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Мемориал на Серафимовском кладбище стал местом памяти, где захоронили 715 неопознанных фрагментов тел. Родственники погибших основали фонд «Рейс 9268». Трагедия привела к полному пересмотру отношений России и Египта в сфере авиаперевозок — прямое авиасообщение между странами было прервано на несколько лет.

История рейса 9268 стала поворотным пунктом в обеспечении авиабезопасности во всем мире. Были ужесточены протоколы досмотра багажа, усилен контроль за персоналом аэропортов, разработаны новые системы обнаружения взрывчатых веществ.

