Импортозамещенный SJ 100 совершил первый полет в России В Комсомольске-на-Амуре импортозамещенный SJ 100 совершил первый полет

В Комсомольске-на-Амуре успешно состоялся первый полет импортозамещенного самолета SJ 100, сообщила пресс-служба Ростеха. Воздушное судно, созданное с использованием серийных технологий, поднялось в небо с заводского аэродрома.

Авиалайнер полностью оборудовали российскими системами и агрегатами, что стало новым этапом в программе импортозамещения. В его конструкции применили отечественные компоненты, включая новые двигатели ПД-8. Самолет демонстрирует целевой облик, который планируют для будущих поставок, хотя процесс его сертификации еще продолжается.

Ростех также сообщил, что производственные мощности уже задействованы в создании 24 серийных машин SJ 100, находящихся на различных стадиях готовности. На производстве создан задел для изготовления самолетов, поставка которых будет возможна после сертификационных испытаний и одобрения их итогов со стороны Росавиации.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что сертификат на импортозамещенный самолет SSJ New будет выдан в декабре 2025 года. Воздушное судно оснащено российским двигателем ПД-8.