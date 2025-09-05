Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 10:47

Импортозамещенный SJ 100 совершил первый полет в России

В Комсомольске-на-Амуре импортозамещенный SJ 100 совершил первый полет

SJ 100 SJ 100 Фото: Нина Падалко/РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре успешно состоялся первый полет импортозамещенного самолета SJ 100, сообщила пресс-служба Ростеха. Воздушное судно, созданное с использованием серийных технологий, поднялось в небо с заводского аэродрома.

Авиалайнер полностью оборудовали российскими системами и агрегатами, что стало новым этапом в программе импортозамещения. В его конструкции применили отечественные компоненты, включая новые двигатели ПД-8. Самолет демонстрирует целевой облик, который планируют для будущих поставок, хотя процесс его сертификации еще продолжается.

Ростех также сообщил, что производственные мощности уже задействованы в создании 24 серийных машин SJ 100, находящихся на различных стадиях готовности. На производстве создан задел для изготовления самолетов, поставка которых будет возможна после сертификационных испытаний и одобрения их итогов со стороны Росавиации.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что сертификат на импортозамещенный самолет SSJ New будет выдан в декабре 2025 года. Воздушное судно оснащено российским двигателем ПД-8.

самолеты
полеты
Комсомольск-на-Амуре
испытания
