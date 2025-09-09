«Летающий Кремль»: чем уникален президентский самолет Ил-96-300ПУ

Самолет Ил-96-300ПУ президента России Владимира Путина — не просто воздушное судно, а настоящий многофункциональный комплекс. Он сочетает в себе безопасность, удобство и комфорт, необходимые для перелетов главы государства.

Этот борт строился для специального летного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки президента и первых лиц страны. Он оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями ПС-90А. Если из строя выйдут даже два из них, угрозы для безопасности пассажиров не возникнет — воздушное судно спокойно дотянет до ближайшего аэродрома и совершит посадку в штатном режиме. При этом борт способен развивать скорость до 900 км/ч, а также подниматься на высоту до 13,1 тыс. м. Размах крыла машины составляет более 60 м.

Поскольку президентский Ил-96 представляет собой штаб управления страной, он обеспечен современными средствами защиты. В их числе — бортовой комплекс обороны «Витебск» (экспортное обозначение — «Президент-С»), защищающий судно от внешних угроз и создающий радиоэлектронные помехи. А надежная спутниковая и шифрованная связь позволяет вести переговоры из любой точки мира.

Внутри самолета — зал для совещаний, кабинет президента, комната отдыха и гостевой салон, столовая с кухней, медицинский блок и другие удобства. Интерьер украшают гравюры с историческими сюжетами, ручная вышивка с павлово-посадской фабрики и элементы отделки, созданные ювелирами из Златоуста.

Чем еще может похвастаться «летающий Кремль» — в инфографике NEWS.ru.