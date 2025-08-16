Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 07:27

Российский борт Ил-96 покинул Анкоридж

Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» в аэропорту Анкориджа Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» в аэропорту Анкориджа Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из Анкориджа, где состоялся саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Согласно ним, борт покинул Международный аэропорт Анкоридж приблизительно в 06:50 по московскому времени. Он направился в сторону Внуково.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в эту пятницу, 15 августа. В общей сложности они продлились два часа и 45 минут.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация приняла к сведению переговоры президентов России и США. По его словам, ООН также приветствует конструктивный диалог.

При этом сам Путин заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей урегулирования конфликта. На совместной пресс-конференции с Трампом по итогам встречи на Аляске глава государства указал на заинтересованность российской стороны в выводе Киева из кризиса.

Аляска
Анкоридж
самолеты
Россия
переговоры
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
