Российский борт Ил-96 покинул Анкоридж

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из Анкориджа, где состоялся саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Согласно ним, борт покинул Международный аэропорт Анкоридж приблизительно в 06:50 по московскому времени. Он направился в сторону Внуково.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в эту пятницу, 15 августа. В общей сложности они продлились два часа и 45 минут.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация приняла к сведению переговоры президентов России и США. По его словам, ООН также приветствует конструктивный диалог.

При этом сам Путин заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей урегулирования конфликта. На совместной пресс-конференции с Трампом по итогам встречи на Аляске глава государства указал на заинтересованность российской стороны в выводе Киева из кризиса.