Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 20:52

Путин прибыл на Аляску

Самолет Путина приземлился на Аляске

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Самолет президента России Ту-214 приземлился в Анкоридже на Аляске, следует из данных FlightRadar24. За полетом воздушного судна Владимира Путина следили 458 тысяч человек. Его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом запланирована 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Ту-214 специального летного отряда «Россия» с позывным RSD539, выполняющий рейс из Магадана в Анкоридж, вылетел в 00:58 по местному времени (15:58 мск). Борт прибыл в Анкоридж в 09:45 по местному времени (20:45 мск).

Ранее NBC News сообщил, что Дональд Трамп планирует лично встретить российского лидера с особыми почестями. Американский лидер намерен организовать церемониальный прием на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, он также планирует расстелить красную дорожку для российского коллеги.

До этого Белый дом обнародовал кадры отправления президента США в Анкоридж. Американский лидер поднялся по трапу на борт воздушного судна, поприветствовал жестом собравшихся, но с журналистами общаться не стал.

