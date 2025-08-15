В США раскрыли, как Трамп встретит Путина на Аляске NBC News: Трамп расстелет для Путина красную дорожку на Аляске

Президент США Дональд Трамп планирует лично встретить российского лидера Владимира Путина с особыми почестями во время его визита на Аляску, сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники. Американский лидер намерен организовать церемониальный прием на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, он также планирует расстелить красную дорожку для российского коллеги.

Ожидается, что Трамп прикажет расстелить красную дорожку для президента Путина, когда он прибудет на объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Он также планирует лично приветствовать российского лидера по прибытии, — сказано в материале.

Экономист Михаил Беляев ранее заявил, что на саммите в Аляске российская и американская стороны обсудят совместные проекты в Арктике. На это, по его словам, указывает присутствие на переговорах министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Кроме того, депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что члены делегаций России и США в ходе совместных встреч на саммите на Аляске могут обсудить разморозку активов РФ. При этом вопрос вряд ли поднимут на уровне первых лиц, считает он.