Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:52

В США раскрыли, как Трамп встретит Путина на Аляске

NBC News: Трамп расстелет для Путина красную дорожку на Аляске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп планирует лично встретить российского лидера Владимира Путина с особыми почестями во время его визита на Аляску, сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники. Американский лидер намерен организовать церемониальный прием на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, он также планирует расстелить красную дорожку для российского коллеги.

Ожидается, что Трамп прикажет расстелить красную дорожку для президента Путина, когда он прибудет на объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Он также планирует лично приветствовать российского лидера по прибытии, — сказано в материале.

Экономист Михаил Беляев ранее заявил, что на саммите в Аляске российская и американская стороны обсудят совместные проекты в Арктике. На это, по его словам, указывает присутствие на переговорах министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Кроме того, депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что члены делегаций России и США в ходе совместных встреч на саммите на Аляске могут обсудить разморозку активов РФ. При этом вопрос вряд ли поднимут на уровне первых лиц, считает он.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Аляска
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разгильдяйство»: криминалист о взрыве на пороховом заводе под Рязанью
ВСУ лишились объектов националистов и иностранных наемников
Взрывы над Балтикой, покушение на батюшку: как ВСУ атакуют РФ 15 августа
Избившую дочь женщину из Подмосковья призвали к ответственности
Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться на за тапками
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.