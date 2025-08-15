Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:14

Экономист назвал одну из главных тем саммита на Аляске

Экономист Беляев заявил, что США и Россия обсудят Арктику на саммите в Аляске

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости

На саммите в Аляске российская и американская стороны обсудят совместные проекты в Арктике, предположил в беседе с «Постньюс» экономист Михаил Беляев. На это, по его словам, указывает присутствие на переговорах министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Речь идет о совместном освоении арктического региона, где надо разрабатывать недра. Где-то возможны общие проекты, а где-то сферы влияния придется поделить, — подчеркнул Беляев.

Несмотря на это, по его мнению, увеличение товарооборота между США и Россией по итогам встречи не предвидится. Снятие санкций также маловероятно, поскольку Штаты изначально не распространили ограничения на особо чувствительные отрасли, в том числе и космос, добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что члены делегаций России и США в ходе совместных встреч на саммите на Аляске могут обсудить разморозку активов РФ. При этом вопрос вряд ли поднимут на уровне первых лиц.

Россия
США
саммиты
Арктика
