Экономист назвал одну из главных тем саммита на Аляске Экономист Беляев заявил, что США и Россия обсудят Арктику на саммите в Аляске

На саммите в Аляске российская и американская стороны обсудят совместные проекты в Арктике, предположил в беседе с «Постньюс» экономист Михаил Беляев. На это, по его словам, указывает присутствие на переговорах министра финансов РФ Антона Силуанова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Речь идет о совместном освоении арктического региона, где надо разрабатывать недра. Где-то возможны общие проекты, а где-то сферы влияния придется поделить, — подчеркнул Беляев.

Несмотря на это, по его мнению, увеличение товарооборота между США и Россией по итогам встречи не предвидится. Снятие санкций также маловероятно, поскольку Штаты изначально не распространили ограничения на особо чувствительные отрасли, в том числе и космос, добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что члены делегаций России и США в ходе совместных встреч на саммите на Аляске могут обсудить разморозку активов РФ. При этом вопрос вряд ли поднимут на уровне первых лиц.