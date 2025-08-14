Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:32

В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске

Депутат Аксаков: на саммите в США могут обсудить разморозку активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Члены делегаций России и США в ходе совместных встреч на саммите в Аляске могут обсудить разморозку активов РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Аксаков. При этом вопрос вряд ли поднимут на уровне первых лиц, подчеркнул парламентарий.

Поскольку Кирилл Дмитриев (глава РФПИ — NEWS.ru.) участвует в этом переговорном процессе, <…> он может поднять со своими коллегами по профилю тему разморозки резервов <…> Поэтому допускаю, что, скажем так, не на уровне первых лиц, но сопровождающие лица могут провести эти переговоры, чтобы создать основу для политических решений, — рассказал Аксаков.

Если обсуждения разморозки активов состоятся, это будет хорошей новостью, подчеркнул депутат. По его словам, эта тема «напрашивается» с учетом современной мировой повестки.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев отметил, что на саммите с США может быть поднят вопрос снятия вторичных санкций с партнеров России. Речь может идти о продажах нефти, банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами, пояснил бывший глава ведомства.

Анатолий Аксаков
Госдума
США
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексиканка победила в ультрамарафоне благодаря народным традициям
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.