В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске Депутат Аксаков: на саммите в США могут обсудить разморозку активов России

Члены делегаций России и США в ходе совместных встреч на саммите в Аляске могут обсудить разморозку активов РФ, заявил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Аксаков. При этом вопрос вряд ли поднимут на уровне первых лиц, подчеркнул парламентарий.

Поскольку Кирилл Дмитриев (глава РФПИ — NEWS.ru.) участвует в этом переговорном процессе, <…> он может поднять со своими коллегами по профилю тему разморозки резервов <…> Поэтому допускаю, что, скажем так, не на уровне первых лиц, но сопровождающие лица могут провести эти переговоры, чтобы создать основу для политических решений, — рассказал Аксаков.

Если обсуждения разморозки активов состоятся, это будет хорошей новостью, подчеркнул депутат. По его словам, эта тема «напрашивается» с учетом современной мировой повестки.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев отметил, что на саммите с США может быть поднят вопрос снятия вторичных санкций с партнеров России. Речь может идти о продажах нефти, банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами, пояснил бывший глава ведомства.