Экс-министр раскрыл возможные темы саммита с США на Аляске

На саммите с США может быть поднят вопрос снятия вторичных санкций с партнеров России, заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев. По его словам, переданным НСН, речь может идти о продажах нефти, банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами.

Я не знаю, что они предложат и на какие уступки американцы будут готовы. С моей точки зрения, наиболее опасны вторичные санкции, которые сейчас вводятся против так называемого теневого флота, а также повышенные пошлины для стран, которые закупают российское сырье, — заявил Нечаев.

Ранее источники сообщили, что Белый дом рассматривает санкции против российских нефтеналивных судов как потенциальный рычаг давления. Эти меры могут быть задействованы в случае непринятия Россией американских условий прекращения боевых действий. Эксперты предполагают, что новые ограничения могут включать более жесткое соблюдение существующих санкций или присоединение к новому ценовому пределу ЕС на российскую нефть.