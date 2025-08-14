Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:25

Экс-министр раскрыл возможные темы саммита с США на Аляске

Экс-министр Нечаев: Россия на переговорах затронет вопросы вторичных санкций

Андрей Нечаев Андрей Нечаев Фото: Илья Питалев/РИА Новости

На саммите с США может быть поднят вопрос снятия вторичных санкций с партнеров России, заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев. По его словам, переданным НСН, речь может идти о продажах нефти, банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами.

Я не знаю, что они предложат и на какие уступки американцы будут готовы. С моей точки зрения, наиболее опасны вторичные санкции, которые сейчас вводятся против так называемого теневого флота, а также повышенные пошлины для стран, которые закупают российское сырье, — заявил Нечаев.

Ранее источники сообщили, что Белый дом рассматривает санкции против российских нефтеналивных судов как потенциальный рычаг давления. Эти меры могут быть задействованы в случае непринятия Россией американских условий прекращения боевых действий. Эксперты предполагают, что новые ограничения могут включать более жесткое соблюдение существующих санкций или присоединение к новому ценовому пределу ЕС на российскую нефть.

Россия
США
Алексей Нечаев
экономисты
