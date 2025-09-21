«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 14:05

Что будет, если Солнце станет красным гигантом уже завтра?

Если Солнце станет красным гигантом Если Солнце станет красным гигантом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если Солнце станет красным гигантом уже завтра, человечество ожидает немедленная катастрофа. Красный гигант — это стадия эволюции звезды, когда Солнце расширится в сотни раз, поглотив ближайшие планеты. В реальности этот процесс займет миллиарды лет, но представим, что было бы при внезапном его превращении уже завтра.

Первое, что произойдет, — резкое увеличение размера Солнца. Оно поглотит Меркурий, Венеру и Землю. Даже если наша планета избежит поглощения, температура на ее поверхности достигнет 3000°C. Это приведет к испарению океанов, расплавлению горных пород, исчезновению атмосферы. Жизнь в любой форме станет невозможной. Солнечный ветер усилится в сотни раз, разрушит магнитное поле Земли и ее озоновый слой.

Радиация уничтожит все живое даже в глубинах почвы или океанов. Орбиты планет станут нестабильными: Марс, Юпитер и даже Сатурн нагреются до невероятных температур. Ледяные спутники растают, газовые гиганты потеряют свои кольца.

Человечество не успеет эвакуироваться — даже современные технологии не позволяют покинуть Землю за считаные часы. Попытки спрятаться в подземных бункерах бессмысленны — жар прожжет любые укрытия. Единственный шанс — гипотетические корабли-ковчеги с системами поддержания жизни на несколько поколений. Но на разработку таких технологий нужны столетия. Ученые подчеркивают, что в реальности Солнце начнет расширяться через 5–7 миллиардов лет. Это дает время задуматься о колонизации других планет или межзвездных перелетах. Но данный сценарий показывает нашу уязвимость в масштабах Вселенной. Современная наука активно изучает возможности спасения: терраформирование Марса, строительство куполов и использование ресурсов астероидов. Но эти проекты требуют десятилетий и сотрудничества всех стран.

Если же апокалипсис наступит завтра, это будет концом человеческой цивилизации. Физические законы не сохранят планету: гравитация Солнца-гиганта разорвет ее или превратит в раскаленный шар. Экстремальные сценарии напоминают о нашей зависимости от звезды и необходимости развивать космические технологии. Единственная надежда — поиск пригодных экзопланет в других системах. Но современные скорости космических аппаратов слишком медленны для таких перелетов. Вывод: внезапное расширение Солнца — это сценарий без шансов на выживание. Однако реальные процессы дают время для подготовки. Главный урок — инвестировать в науку и сотрудничать для будущего Земли.

что будет если
солнце
катастрофа
красный гигант
Оксана Головина
О. Головина
