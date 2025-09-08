Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Американский истребитель «взлетел» со дна озера на Камчатке

Со дна озера Витаминного подняли американский истребитель P-63

Американский истребитель времен Второй мировой войны подняли со дна озера Витаминного на Камчатке, передает пресс-служба Русского географического общества. Речь идет о воздушном судне P-63 Kingcobra, которое в годы войны США передали Советскому Союзу по ленд-лизу.

Водолазы зафиксировали фрагмент истребителя при помощи лебедки на понтоне и отбуксировали его к мелководью. Затем часть самолета прикрепили к вертолету и доставили на берег. Дополнительно специалисты провели обследование озера.

Экспедиция на Камчатку, посвященная подъему американского самолета, которым управлял советский летчик, — напоминание о союзнических отношениях СССР и США в годы Второй мировой. Ленд-лиз — яркий пример взаимодействия наших стран, — заявил Первый заместитель Исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

Самолет потерпел крушение в 1945 году во время учебного полета. Управлял истребителем советский летчик Зинедин Мустафаев.

Ранее спасатели МЧС подняли со дна Ладожского озера и обезвредили 3,5 тонны боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Водолазы совершили 133 спуска, проведя под водой более 140 часов. Всего специалисты обезвредили 260 снарядов.
Американский истребитель «взлетел» со дна озера на Камчатке
