Американский истребитель «взлетел» со дна озера на Камчатке

Американский истребитель времен Второй мировой войны подняли со дна озера Витаминного на Камчатке, передает пресс-служба Русского географического общества. Речь идет о воздушном судне P-63 Kingcobra, которое в годы войны США передали Советскому Союзу по ленд-лизу.

Водолазы зафиксировали фрагмент истребителя при помощи лебедки на понтоне и отбуксировали его к мелководью. Затем часть самолета прикрепили к вертолету и доставили на берег. Дополнительно специалисты провели обследование озера.

Экспедиция на Камчатку, посвященная подъему американского самолета, которым управлял советский летчик, — напоминание о союзнических отношениях СССР и США в годы Второй мировой. Ленд-лиз — яркий пример взаимодействия наших стран, — заявил Первый заместитель Исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

Самолет потерпел крушение в 1945 году во время учебного полета. Управлял истребителем советский летчик Зинедин Мустафаев.

