08 сентября 2025 в 16:49

Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР

В возрасте 96 лет скончался разработавший крылатые ракеты Х-55 академик Федосов

Евгений Федосов Евгений Федосов Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Академик Евгений Федосов скончался в возрасте 96 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГосНИИАС. Он был идеологом разработки авиационной части ядерной триады СССР, включая крылатые ракеты Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160, за что был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Федосов участвовал в разработке практически всех российских самонаводящихся ракет классов «воздух — поверхность» и «воздух — воздух». Причина смерти не уточняется.

Ранее на 98-м году жизни умер основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин. В РАН подчеркнули, что Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности, а также российской внешней политики. В частности, он выступал против расширения НАТО.

До этого умер переживший холокост польский журналист Мариан Турский. Ему было 98 лет. Журналист ушел из жизни в Варшаве, где жил после спасения из концлагеря. В 1942 году Турский попал в Лодзинское гетто, откуда его переправили в Освенцим, а затем — в Бухенвальд. Его отца и брата убили нацисты. Сам журналист снимался в документальных фильмах и телепрограмме, посвященных холокосту и зверствам фашистов.

