18 декабря 2025 в 14:27

Академик РАН рассказал о сотрудничестве по проектам освоения космоса

Академик РАН: Россия продолжает сотрудничество с США по космическим проектам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия продолжает поддерживать контакты с США в рамках Международной космической станции, заявил академик РАН Олег Орлов на пресс-конференции об актуальных проектах Института медико-биологических проблем РАН в агентстве РИА Новости. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российская сторона также продолжает развивать сотрудничество по космическим проектам с ведущими международными организациями и научным сообществом из стран БРИКС.

У нас продолжает, несмотря ни на что, активно работать вся инфраструктура международного сотрудничества в рамках Международной космической станции. <...> Вы знаете, что существует программа обменных полетов между Россией и NASA, где американские коллеги стартуют на наших кораблях, а наши космонавты на [корабле] Dragon. И уже несколько раз эта программа продлевалась, и сейчас обсуждается следующая итерация, — отметил он.

Российская наука также продолжает активно развивать международные связи в космической сфере через ведущие мировые общественные организации, заявил академик РАН. По его словам, важнейшую роль играет взаимодействие с такими авторитетными структурами, как Международная академия астронавтики, Международная астронавтическая федерация и КОСПАР (Committee on Space Research).

Орлов привел в пример недавнюю конференцию на острове Хайнань в Китае, куда ежегодно съезжаются лидеры этих организаций. По его словам, стороны успешно обсудили перспективные проекты, а также гуманитарные и медицинские аспекты освоения космоса.

Расширяется структура наших взаимоотношений с организациями науки и агентствами различных стран. Мы стали уделять [им] больше времени, и к нам коллеги проявляют интерес, — поделился ученый.

Он подчеркнул, что география партнерства становится шире. Активно выстраивается сотрудничество с космическими организациями арабских стран и Индии. Традиционно сильными остаются связи с китайскими коллегами, развивается взаимодействие в рамках БРИКС и с рядом других государств.

Орлов также сообщил, что решение задач по освоению дальнего космоса напрямую связано с поиском способов радикального продления активной жизни человека. Он подчеркнул, что долголетие детерминируется целым комплексом факторов: от генетики до условий среды.

