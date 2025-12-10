Академик РАН рассказал, как в России выявляют грипп с помощью тест-систем Академик Горелов: в России разработана тест-система, которая выявляет 25 вирусов

В России разработана тест-система, которая может выявлять сразу 25 вирусов, заявил академик РАН Александр Горелов во время пресс-конференции на тему: «Сезонные заболевания: основные риски и меры защиты». В их число входит два возбудителя гриппа, три разновидности коронавируса и остальные наиболее частые 20 вирусов. Он отметил, что пройти такое тестирование в российских медучреждениях можно бесплатно.

Роспотребнадзор разработал тест-систему, которая позволяет по одному мазку определять 25 возбудителей основных, — сказал Горелов.

Ранее Роспотребнадзор официально заявил, что в России не выявлено распространение «нового необычного вируса». В стране фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преобладающим типом среди выявленных вирусов гриппа является A (H3N2).

