10 декабря 2025 в 16:11

Академик РАН рассказал, как в России выявляют грипп с помощью тест-систем

Академик Горелов: в России разработана тест-система, которая выявляет 25 вирусов

В России разработана тест-система, которая может выявлять сразу 25 вирусов, заявил академик РАН Александр Горелов во время пресс-конференции на тему: «Сезонные заболевания: основные риски и меры защиты». В их число входит два возбудителя гриппа, три разновидности коронавируса и остальные наиболее частые 20 вирусов. Он отметил, что пройти такое тестирование в российских медучреждениях можно бесплатно.

Роспотребнадзор разработал тест-систему, которая позволяет по одному мазку определять 25 возбудителей основных, — сказал Горелов.

Ранее Роспотребнадзор официально заявил, что в России не выявлено распространение «нового необычного вируса». В стране фиксируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Преобладающим типом среди выявленных вирусов гриппа является A (H3N2).

До этого стало известно, что ученые разработали первую в России тест-систему, которая может выявлять сразу 25 различных вирусов. Отмечается, что она обладает высокой точностью, позволяет врачам быстро ставить диагноз и начинать лечение. Кроме того, все компоненты этой тест-системы производятся в России.

