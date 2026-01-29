Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, передает РИА Новости. Он покинул Россию 10 лет назад, сейчас подозреваемый проживает в США. Следователь заявил, что Билялова объявили в международный розыск. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Билалову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, — прозвучало в зале суда.

Его отстранили от должности в 2013 году после публичной критики со стороны президента России Владимира Путина. Глава государства указал на срыв сроков и завышенные расходы при строительстве трамплинов в комплексе «Горная карусель».

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент ОКР присвоил деньги, которые «Сбербанк» выделил на строительство объектов к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Речь идет о сумме с $200 млн (15,5 млрд рублей).

