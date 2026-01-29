Экс-вице-президента ОКР обвинили в краже 15,5 млрд рублей Бывшего вице-главу ОКР Билалова обвинили в хищении 15,5 млрд рублей для ОИ-2014

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главу совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова обвинили в хищении средств, которые «Сбербанк» выделил для возведения объектов Олимпийских игр — 2014 в Сочи, передает РИА Новости. Речь идет о сумме с $200 млн (15,5 млрд рублей).

Билалов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, которое выразилось в хищении части средств, выделенных Сбербанком для строительства объектов в рамках подготовки Олимпийских игр 2014 года в Сочи, — говорится в материалах дела.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», которых подозревают в неоднократном получении взяток от занимающихся ремонтом вагонов предприятий по всей стране. Сумма незаконных выплат, по версии следствия, превысила 19 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Курске на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов экс-замгубернатора Алексей Дедов заявил, что полученные им в виде «откатов» деньги он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта.