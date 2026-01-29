Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:06

Экс-вице-президента ОКР обвинили в краже 15,5 млрд рублей

Бывшего вице-главу ОКР Билалова обвинили в хищении 15,5 млрд рублей для ОИ-2014

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главу совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова обвинили в хищении средств, которые «Сбербанк» выделил для возведения объектов Олимпийских игр — 2014 в Сочи, передает РИА Новости. Речь идет о сумме с $200 млн (15,5 млрд рублей).

Билалов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, которое выразилось в хищении части средств, выделенных Сбербанком для строительства объектов в рамках подготовки Олимпийских игр 2014 года в Сочи, — говорится в материалах дела.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», которых подозревают в неоднократном получении взяток от занимающихся ремонтом вагонов предприятий по всей стране. Сумма незаконных выплат, по версии следствия, превысила 19 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Курске на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов экс-замгубернатора Алексей Дедов заявил, что полученные им в виде «откатов» деньги он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта.

ОКР
Сочи
Олимпийские игры
Сбербанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал единственное место, где возможны переговоры с Зеленским
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на корте стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат
Раскрыта судьба иранского сухогруза, потерпевшего бедствие у Махачкалы
Депутат Милонов ответил, зачем во Франции отменили «супружеский долг»
Юрист ответил, можно ли изменить границы Украины постановлением Рады
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.