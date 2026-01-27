Бизнесмен с ОКР устроил кровавую резню в Москве Жителя Москвы с ОКР задержали за попытку зарезать жену и сына

В Москве бизнесмен, страдающий обсессивно-компульсивным и тревожным расстройствами, напал с ножом на свою жену и сына, пишет Telegram-канал SHOT. Вечером 43-летний мужчина устроил крупный скандал с супругой. Конфликт произошел в их квартире, расположенной в Линейном проезде.

В состоянии сильной ярости мужчина схватил самый большой нож. Он нанес своей жене как минимум восемь ударов этим оружием. Приблизительно столько же раз он ранил собственного сына, который учится в седьмом классе. Несмотря на тяжелые ранения, мать с ребенком смогли выбежать из квартиры. Они истекали кровью, но успели добраться до соседей и спрятаться у них. Позже их забрала бригада скорой медицинской помощи.

Нападавшего задержали правоохранительные органы. После этого его направили на прохождение судебно-психологической экспертизы. Специалисты выявили у него целый комплекс смешанных тревожных расстройств. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Супруги вместе занимались предпринимательской деятельностью. Пострадавшая владеет магазином, который занимается продажей оптики. Ее муж работал на нее в этом бизнесе.

Ранее в подмосковном Воскресенске был задержан мужчина, который подозревается в нападении с ножом на свою сожительницу. Арестованным оказался 36-летний местный житель. Он уже имел судимость. Его признавали виновным в краже. В отношении мужчины правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.