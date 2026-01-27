Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:46

Бизнесмен с ОКР устроил кровавую резню в Москве

Жителя Москвы с ОКР задержали за попытку зарезать жену и сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве бизнесмен, страдающий обсессивно-компульсивным и тревожным расстройствами, напал с ножом на свою жену и сына, пишет Telegram-канал SHOT. Вечером 43-летний мужчина устроил крупный скандал с супругой. Конфликт произошел в их квартире, расположенной в Линейном проезде.

В состоянии сильной ярости мужчина схватил самый большой нож. Он нанес своей жене как минимум восемь ударов этим оружием. Приблизительно столько же раз он ранил собственного сына, который учится в седьмом классе. Несмотря на тяжелые ранения, мать с ребенком смогли выбежать из квартиры. Они истекали кровью, но успели добраться до соседей и спрятаться у них. Позже их забрала бригада скорой медицинской помощи.

Нападавшего задержали правоохранительные органы. После этого его направили на прохождение судебно-психологической экспертизы. Специалисты выявили у него целый комплекс смешанных тревожных расстройств. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Супруги вместе занимались предпринимательской деятельностью. Пострадавшая владеет магазином, который занимается продажей оптики. Ее муж работал на нее в этом бизнесе.

Ранее в подмосковном Воскресенске был задержан мужчина, который подозревается в нападении с ножом на свою сожительницу. Арестованным оказался 36-летний местный житель. Он уже имел судимость. Его признавали виновным в краже. В отношении мужчины правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

ОКР
ножи
нападения
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой устроил тусовку после жалоб
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Киевлян готовят к сельским туалетам из-за проблем с канализацией
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.