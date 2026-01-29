Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 15:22

Раскрыта судьба иранского сухогруза, потерпевшего бедствие у Махачкалы

В порту Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В акватории порта Махачкалы завершили спасательную операцию по оказанию помощи сухогрузу под иранским флагом «Каспиан шива», сообщила пресс-служба порта. Там отметили, что экипаж судна не пострадал.

В акватории порта Махачкала завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну. <...> Экипаж чувствует себя хорошо. Судно находится в безопасности у причала, — говорится в сообщении.

Как отметили в порту, сухогруз начал тонуть из-за поступления воды в машинное отделение и подал сигнал бедствия. К месту происшествия были оперативно направлены буксиры, которые оттянули судно к причалу.

Ранее сообщалось, что сухогруз под иранским флагом «Каспиан шива» оказался на мели в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта. Вода заполнила судно и проникла в трюм. Причиной стали высокие волны, достигающие двухметровой высоты.

До этого сухогруз из Болгарии сел на мель в российской акватории Черного моря. На борту находились 11 человек. Накануне в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, порывы ветра местами достигали 20–25 метров в секунду. Судно под флагом Вануату следовало в Новороссийск из болгарского порта Варна.

Махачкала
порты
суда
сухогрузы
Иран
бедствия
спасения
