Попробовала в ресторане — и пропала: салат с куриными сердечками, от которого обалдеют все

Попробовала в ресторане — и пропала: салат с куриными сердечками, от которого обалдеют все

Этот салат стал для меня настоящим открытием. Нежные куриные сердечки, свежие хрустящие овощи и солоноватая брынза создают удивительно гармоничный вкус — лёгкий, но при этом насыщенный. Отличный вариант для ужина или полезного перекуса, который выглядит просто, а впечатляет как ресторанное блюдо.

Ингредиенты: куриные сердечки — 120 г, морковь — 50 г, соевый соус — 15 мл, помидор — 1 шт., огурец — 1 шт., красный лук — 30 г, свежая зелень — 10 г, брынза — 40 г.

Приготовление: куриные сердечки тщательно промойте, удалите лишний жир и плёнки. Морковь натрите на тёрке для корейской моркови и слегка обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла 3–4 минуты. Добавьте сердечки и соевый соус, накройте крышкой и тушите на медленном огне 15–20 минут до мягкости, затем полностью остудите. Помидор и огурец нарежьте дольками, красный лук — тонкими полукольцами, зелень мелко порубите. Брынзу нарежьте кубиками или раскрошите руками. Соедините все ингредиенты в миске и аккуратно перемешайте. Подавайте салат сразу — по желанию можно добавить немного лимонного сока или щепотку чёрного перца.

Ранее мы делились рецептом капустного салата, от которого никто не откажется. Витаминный, с черносливом и орехами — свежо, полезно и очень вкусно.