Юрист ответил, можно ли изменить границы Украины постановлением Рады

Постановление Верховной рады Украины не может изменить государственную границу или территорию страны, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, подобные вопросы относятся к конституционному уровню и требуют проведения всеукраинского референдума.

В Конституции Украины закреплено, что территория страны в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной, изменение решается исключительно всеукраинским референдумом. Из этого следует, что постановление Верховной рады об изменении административных границ областей не может изменить территорию Украины. Максимум, что может давать перерисовка внутренних границ, — это внутренний административный эффект, как Украина организует управление и учет земель, но не юридическая уступка территории, — пояснил Русяев.

Кроме того, он добавил, что даже референдум имеет правовые ограничения. По словам юриста, прямое волеизъявление украинцев не может выносить на обсуждение вопросы, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности государства.

Закон фиксирует территориальные ограничения даже на уровне украинского референдума. Он может касаться изменения территории страны, но на него не могут выноситься вопросы, которые направлены на ликвидацию независимости, подрыв суверенитета и нарушение территориальной целостности Украины. Базовый принцип Устава ООН: государства обязаны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и политической независимости любого государства. Даже если внутренняя административная нарезка будет изменена, международно-правовой режим признания границ и статуса территорий от этого не переключается автоматически, — резюмировал Русяев.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Россия не согласится на изменение границ Донбасса по текущей линии фронта, которое предлагает депутат Верховной рады Анна Скороход. По его словам, любые территориальные уступки должны основываться на Конституции РФ, в которую внесли правки после референдумов 2022 года.