Адвокат объяснила, как правильно заключить брачный договор

Для заключения брачного договора супругам следует обратиться к нотариусу и зафиксировать все соглашения, заявила «Ямал-Медиа» адвокат Юлия Мухина. По готовности соответствующего документа паре нужно будет внимательно ознакомиться с ним и подписать в нотариальной конторе.

На практике при подготовке проекта брачного договора и при его согласовании часто привлекаются юристы и адвокаты по семейным делам. Это позволяет согласовывать с нотариусами не только типичные формулировки, но и нестандартные условия, которые необходимы в конкретной ситуации, — уточнила Мухина.

Она предупредила, что семейное законодательство потенциально может признать брачный договор недействительным — полностью или частично. Как правило, это происходит в случае нарушения баланса интересов супругов. Уточняется, что людям, выплачивающим кредиты, важно уведомить финансовые организации о заключенном договоре.

Ранее адвокат Полина Денисова заявила, что брачный договор позволит сделать финансовые отношения более прозрачными и уберечь капитал от раздела. Она отметила, что документ должен быть оформлен на добровольной основе.