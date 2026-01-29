Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:15

Адвокат объяснила, как правильно заключить брачный договор

Адвокат Мухина: супругам следует заключать брачный договор у нотариуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для заключения брачного договора супругам следует обратиться к нотариусу и зафиксировать все соглашения, заявила «Ямал-Медиа» адвокат Юлия Мухина. По готовности соответствующего документа паре нужно будет внимательно ознакомиться с ним и подписать в нотариальной конторе.

На практике при подготовке проекта брачного договора и при его согласовании часто привлекаются юристы и адвокаты по семейным делам. Это позволяет согласовывать с нотариусами не только типичные формулировки, но и нестандартные условия, которые необходимы в конкретной ситуации, — уточнила Мухина.

Она предупредила, что семейное законодательство потенциально может признать брачный договор недействительным — полностью или частично. Как правило, это происходит в случае нарушения баланса интересов супругов. Уточняется, что людям, выплачивающим кредиты, важно уведомить финансовые организации о заключенном договоре.

Ранее адвокат Полина Денисова заявила, что брачный договор позволит сделать финансовые отношения более прозрачными и уберечь капитал от раздела. Она отметила, что документ должен быть оформлен на добровольной основе.

адвокаты
договоры
браки
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского Вознесенска устроил смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.