Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:54

Адвокат объяснила, зачем нужен брачный договор

Адвокат Денисова: брачный договор поможет уберечь капитал от раздела

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Брачный договор позволит сделать финансовые отношения более прозрачными и уберечь капитал от раздела, рассказала «Газете.Ru» адвокат и председатель Московской коллегии адвокатов Полина Денисова. Она отметила, что документ должен быть оформлен на добровольной основе.

Основная задача брачного договора — защита интересов обеих сторон. Благодаря ему становится возможным сохранить контроль над бизнесом или ценными приобретениями, уберечь капитал от раздела или утраты при расставании тем, кто уже накопил средства или создал дело до брака, — рассказала Денисова.

Адвокат отмечает, что подобное соглашение должно быть составлено в трех экземплярах и заверено у нотариуса. По ее словам, такой договор может регулировать имущественные отношения как в браке, так и после его расторжения.

Ранее психолог Ирина Молвинская рассказала, что бытовые проблемы и разногласия становятся основной причиной распада брачных союзов. По ее словам, к таким трудностям относятся финансовый вопрос, проживание с родителями или скорое рождение ребенка.

разводы
договоры
адвокаты
имущество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Российского лыжника дисквалифицировали на несколько лет
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.