Адвокат объяснила, зачем нужен брачный договор

Брачный договор позволит сделать финансовые отношения более прозрачными и уберечь капитал от раздела, рассказала «Газете.Ru» адвокат и председатель Московской коллегии адвокатов Полина Денисова. Она отметила, что документ должен быть оформлен на добровольной основе.

Основная задача брачного договора — защита интересов обеих сторон. Благодаря ему становится возможным сохранить контроль над бизнесом или ценными приобретениями, уберечь капитал от раздела или утраты при расставании тем, кто уже накопил средства или создал дело до брака, — рассказала Денисова.

Адвокат отмечает, что подобное соглашение должно быть составлено в трех экземплярах и заверено у нотариуса. По ее словам, такой договор может регулировать имущественные отношения как в браке, так и после его расторжения.

Ранее психолог Ирина Молвинская рассказала, что бытовые проблемы и разногласия становятся основной причиной распада брачных союзов. По ее словам, к таким трудностям относятся финансовый вопрос, проживание с родителями или скорое рождение ребенка.