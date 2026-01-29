Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026

На Бали ввели запрет на один из популярных видов развлечений для туристов

На Бали запретили катания на слонах

Фото: Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press
На острове Бали прекратил функционировать последний аттракцион, предлагавший катание на слонах, передает Detik. Решение принято после того, как министерство лесного хозяйства острова вынесло предупреждение запретить подобные развлечения.

Mason Elephant Park — место, где находился аттракцион, служит домом для 27 суматранских слонов. В этом парке также функционируют музей и образовательный центр, направленные на просвещение посетителей.

Агентство по охране природных ресурсов на Бали будет следить за тем, чтобы катание на животных не возобновилось. Бали первым среди индонезийских регионов ввел запрет на подобного рода развлечения.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой запретить коммерческие прогулки на лошадях в центре российских городов. По его мнению, эксплуатация животных на улицах создает риски для окружающих, особенно для детей. Новичков подчеркнул, что недопустимо использовать прогулки на лошадях для сбора денег, даже если это делается с благими намерениями.

