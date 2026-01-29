На Бали ввели запрет на один из популярных видов развлечений для туристов

На острове Бали прекратил функционировать последний аттракцион, предлагавший катание на слонах, передает Detik. Решение принято после того, как министерство лесного хозяйства острова вынесло предупреждение запретить подобные развлечения.

Mason Elephant Park — место, где находился аттракцион, служит домом для 27 суматранских слонов. В этом парке также функционируют музей и образовательный центр, направленные на просвещение посетителей.

Агентство по охране природных ресурсов на Бали будет следить за тем, чтобы катание на животных не возобновилось. Бали первым среди индонезийских регионов ввел запрет на подобного рода развлечения.

