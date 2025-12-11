В Госдуме призвали запретить прогулки на лошадях в центре городов

В России необходимо запретить коммерческие прогулки на лошадях в центре городов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. Он отметил, что эксплуатация животных создает риски для окружающих, в частности детей. По его словам, особенно недопустимо, когда прогулки на лошадях используются для сбора денег.

Эксплуатация животных, в том числе лошадей, в коммерческих целях на улицах наших городов совершенно недопустима. Она может приводить к истощению животных и их содержанию в несоответствующих условиях. Я уже не говорю о том, что на улице животное случайно может нанести вред и себе, и людям, в частности детям. Однозначно, необходимо прекратить использование животных на улицах наших городов с целью сбора денежных средств, какими бы благими намерениями этот сбор денег ни подкреплялся. Поддержка приютов для животных совершенно необходима, но давайте это делать в цивилизованных условиях без издевательств над братьями нашими меньшими, — высказался Новичков.

Ранее сообщалось, что хозяева туристического городка в Крыму планируют возродить уникальную породу горных лошадей. Они смогут стать новыми достопримечательностями на туристических маршрутах. Отличительной особенностью крымских лошадей является походка — они переставляют ноги не по диагонали, а односторонне.