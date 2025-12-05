Хозяева туристического городка в Крыму планируют возродить уникальную породу горных лошадей, сообщает «МК в Крыму». Они смогут стать новыми достопримечательностями на туристических маршрутах.

Я решил осуществить еще одну свою мечту и возродить крымскую породу лошадей. И если возродить невозможно, то нужно создать новую, максимально близкую по своим качествам к их диким предкам, — рассказал один из организаторов городка.

Отличительной особенностью крымских лошадей является походка — они переставляют ноги не по диагонали, а односторонне: сначала правую заднюю и правую переднюю, потом левую заднюю и левую переднюю. Такая порода подойдет для занятий конным спортом или горных прогулок.

