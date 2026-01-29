Эксперт назвал реальные причины блокировки банковских карт

Банки блокируют счета не из-за конкретных фраз в комментариях к переводам, а из-за необычного финансового поведения клиентов, заявил NEWS.ru управляющий партнер юридической компании «Sakura Legal» Даниил Базылев. По его словам, под подозрение попадают два основных сценария: признаки скрытого бизнеса и резкие, необъяснимые изменения в привычных тратах.

Если транзакций слишком много и они имеют характерный паттерн — например, ежедневное получение множества мелких платежей (по 250–300 рублей от 50 человек, как в случае с продажей шаурмы), — банк распознает это как коммерческую деятельность и начинает мониторить счет, что может привести к блокировке, — сказал Базылев.

Он также отметил, что система реагирует на резкие отклонения от привычной финансовой активности. Поводом для проверки могут стать крупные суммы, переведенные другим людям.

Так, если клиент, обычно отправляющий 100-200 тысяч рублей в месяц, внезапно переведет за два дня по миллиону разным людям, это станет серьезным поводом для проверки, — сказала Базылев.

Юрист подчеркнул, что конкретные слова в переводе не являются основным фактором для блокировки, решение принимается на основе комплексного анализа всех операций по счету. Однако если нужно себя дополнительно обезопасить, при переводе можно писать такие сообщения, как «возврат долга» или «деньги на подарок», добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что комментарий при переводе денег с карты на карту может стать причиной блокировки операции. Как объяснил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский, системы банков автоматически анализируют поле «сообщение получателю» в рамках закона о противодействии отмыванию доходов. Самыми рискованными являются комментарии, указывающие на коммерческую деятельность.