Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:32

Эксперт назвал реальные причины блокировки банковских карт

Юрист Базылев: банки блокируют счета за необычное поведение клиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Банки блокируют счета не из-за конкретных фраз в комментариях к переводам, а из-за необычного финансового поведения клиентов, заявил NEWS.ru управляющий партнер юридической компании «Sakura Legal» Даниил Базылев. По его словам, под подозрение попадают два основных сценария: признаки скрытого бизнеса и резкие, необъяснимые изменения в привычных тратах.

Если транзакций слишком много и они имеют характерный паттерн — например, ежедневное получение множества мелких платежей (по 250–300 рублей от 50 человек, как в случае с продажей шаурмы), — банк распознает это как коммерческую деятельность и начинает мониторить счет, что может привести к блокировке, — сказал Базылев.

Он также отметил, что система реагирует на резкие отклонения от привычной финансовой активности. Поводом для проверки могут стать крупные суммы, переведенные другим людям.

Так, если клиент, обычно отправляющий 100-200 тысяч рублей в месяц, внезапно переведет за два дня по миллиону разным людям, это станет серьезным поводом для проверки, — сказала Базылев.

Юрист подчеркнул, что конкретные слова в переводе не являются основным фактором для блокировки, решение принимается на основе комплексного анализа всех операций по счету. Однако если нужно себя дополнительно обезопасить, при переводе можно писать такие сообщения, как «возврат долга» или «деньги на подарок», добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что комментарий при переводе денег с карты на карту может стать причиной блокировки операции. Как объяснил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский, системы банков автоматически анализируют поле «сообщение получателю» в рамках закона о противодействии отмыванию доходов. Самыми рискованными являются комментарии, указывающие на коммерческую деятельность.

блокировки
переводы
карты
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского города стал виновником смертельного ДТП
Украине предложили альтернативу членству в Евросоюзе
Россиянам рассказали, когда немедленно стоит вылить питьевую воду
Губерниев отреагировал на введение против него санкций Евросоюза
Адвокат рассказал, будет ли Тимур Родригез содержать бывшую жену
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.