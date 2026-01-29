Россиянин устроил пьяный дебош в ресторане и поплатился Росгвардейцы утихомирили пьяного дебошира в московском ресторане

Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали мужчину, устроившего скандал в одном из столичных ресторанов на востоке города, рассказали NEWS.ru в ведомстве. Мужчина вел себя настолько неадекватно, что персоналу пришлось нажать тревожную кнопку.

Выяснилось, что мужчина отказывался освободить стол после окончания брони, вел себя агрессивно и использовал маты. Нарушителем оказался 43-летний уроженец Владимирской области, внешне напоминающий представителя рэп-субкультуры. Он попытался оказать сопротивление, но все-таки был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали иностранца, устроившего ночной дебош в хостеле на востоке Москвы. Правоохранители прибыли на вызов по сигналу «тревога» и остановили пьяного мужчину, который нецензурно выражался и мешал отдыху постояльцев.

До этого были задержаны мужчины, которые угрожали работникам торгового центра. Один из них использовал для этого нож. При этом свои действия мужчины оправдывали самообороной. В итоге задержанных в наручниках доставили в отдел полиции.