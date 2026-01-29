Уголовное дело против кинокритика-иноагента передали в суд Уголовное дело против кинокритика Долина направили в суд

Дело в отношении кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) направлено в суд, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. Его обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента.

Направлено в суд уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина. <...> Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

По версии следствия, Долин, будучи дважды оштрафованным в течение года за нарушение деятельности иноагента, продолжил распространять материалы в соцсети без обязательной маркировки.

Ранее в Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба от защиты на решение о заочном аресте Долина. Столичный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста на срок два месяца. Срок должен исчисляться с момента задержания фигуранта на территории Российской Федерации или его экстрадиции.

До этого стало известно, что уехавший из России кинокритик получил гражданство Молдавии. Решение о предоставлении гражданства было принято в августе 2025 года. Соответствующий указ подписала президент республики Майя Санду.