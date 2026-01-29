Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:18

Уголовное дело против кинокритика-иноагента передали в суд

Уголовное дело против кинокритика Долина направили в суд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дело в отношении кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) направлено в суд, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. Его обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента.

Направлено в суд уголовное дело в отношении иноагента Антона Долина. <...> Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

По версии следствия, Долин, будучи дважды оштрафованным в течение года за нарушение деятельности иноагента, продолжил распространять материалы в соцсети без обязательной маркировки.

Ранее в Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба от защиты на решение о заочном аресте Долина. Столичный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста на срок два месяца. Срок должен исчисляться с момента задержания фигуранта на территории Российской Федерации или его экстрадиции.

До этого стало известно, что уехавший из России кинокритик получил гражданство Молдавии. Решение о предоставлении гражданства было принято в августе 2025 года. Соответствующий указ подписала президент республики Майя Санду.

Антон Долин
суды
уголовные дела
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Раскрыт тайный смысл желания ЕС запретить весь импорт из РФ и Белоруссии
Мэр украинского Вознесенска устроил смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.