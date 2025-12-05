ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 11:15

Юристы Долина пытаются оспорить его заочный арест

Защита кинокритика Долина пытается оспорить его заочный арест в суде

Антон Долин Антон Долин Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
В Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба от защиты на решение о заочном аресте кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. Столичный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста на срок два месяца.

Срок должен исчисляться с момента задержания фигуранта на территории Российской Федерации или его экстрадиции. Уголовное дело в отношении кинокритика было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ в сентябре по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Следствие установило, что после внесения его Минюстом в перечень иноагентов в октябре 2022 года Долин неоднократно допускал нарушения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ранее стало известно, что уехавший из России Долин получил гражданство Молдавии. Решение о предоставлении гражданства было принято в августе 2025 года. Соответствующий указ подписала президент республики Майя Санду.

