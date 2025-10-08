Составлен список звезд, которые жалуются на жизнь в эмиграции

После начала спецоперации на Украине некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса уехали из России и заявили о намерении никогда не возвращаться. Кто из знаменитостей сейчас жалуется на жизнь в эмиграции и из-за чего?

Хаматова задумалась о смерти

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию вскоре после начала СВО. Артистка была на гастролях и просто не вернулась домой. Она обосновалась в Латвии.

Хаматова принимает участие в постановках местного театра. Недавно она отметила 50-летний юбилей.

«Я думаю, что мне не так много осталось. Половина жизни прошла. А может, и больше. То, что предстоит, я хочу проживать, получая максимум удовольствия и радости», — призналась недавно актриса.

При этом практически сразу после переезда, еще в 2022 году, она пожаловалась на скромную жизнь в Латвии. Актрису не устраивает уровень жизни за границей, так как в России она жила на широкую ногу.

Шалаева жалуется на холод и клопов

Актриса Мария Шалаева, переехавшая в Париж, поделилась в социальных сетях своими впечатлениями о жизни за границей. Она отметила, что столкнулась с холодом и проблемами с клопами.

В 2022 году Мария с семьей переехала во Францию. Шалаева обосновалась в Париже, за рубежом ей не удалось вернуться в кино. На сегодняшний день она зарабатывает на жизнь, устроившись в такси.

По словам Марии, это не единственные трудности, с которыми пришлось столкнуться в эмиграции. Так, в личном блоге артистка пожаловалась на клопов и плохое отопление в Париже.

«А у нас все по-старому — насморк, холод, в Париже не топят, клопы», — заявила она.

Шац разочаровался в Израиле

Шоумен и юрист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в 2022 году раскритиковал действия российских властей на Украине и уехал в Израиль.

По словам самого артиста, с тех пор он борется за выживание каждый день. Также в одном из интервью он отметил, что не нашел полного спокойствия и хотел бы его чувствовать.

Кроме того, шоумена раздражают бюрократизм и инфантилизм государственной системы Израиля. У Шаца также есть вопросы к политическому курсу страны. По его словам, в Израиле не осталось достойных политиков. Шац посетовал, что в стране царит популизм.

Панин развозил еду

Актер Алексей Панин, который сейчас живет в США. Он решил поддержать коллегу, поделившись историей, как они с дочерью подрабатывали доставщиками еды. Панин вспомнил, что из-за нехватки средств и отсутствия стабильной работы он сел в машину и поехал развозить заказы.

«Мы приехали в Америку с дочкой, у нас была финансовая подушка… Но деньги имеют свойство кончаться. Я говорю, чего мы ждем? Сели в машину и поехали развозить еду. Я — в качестве водителя, Нюся (дочь актера Анна Панина. — NEWS.ru) — в качестве курьера», — сообщил Панин.

Актер добавил, что все голливудские звезды прошли путь от официантов и курьеров до «Аллеи славы». Он предположил, что через несколько лет они с Шалаевой тоже пойдут по красной дорожке и будут рассказывать свои «истории успеха».

Шаракоис ел просрочку

Звезда сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, исполнивший роль врача Левина, уже шесть лет живет в Лондоне, куда уехал «за лучшей жизнью». Актеру пришлось отказаться от кинокарьеры из-за отсутствия подходящих ролей. Одно время он подрабатывал таксистом, а после стал чернорабочим на стройке и официантом в ресторане.

В Telegram-канале Шаракоис рассказал, что покупает в английских магазинах продукты с истекающим сроком годности и товары по скидкам, пьет воду из-под крана, потому что экономит на всем. Недавно артист записал видео, рассказав об удачной покупке футболки. По его словам, для этого пришлось долго ждать распродажи и буквально «охотиться» за товаром.

«Осуществилась моя мечта, я наконец-то нашел футболку по скидке. Здесь, в Лондоне. И дали мне еще такой пакет. А еще там дают наклейку. Она стоила 34 фунта (около 3675 рублей), и я ее нашел, йе-е-е», — поделился радостью 39-летний актер.

