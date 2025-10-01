Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова

Сегодня, 1 октября, актриса Чулпан Хаматова отмечает 50-летие. Сейчас она находится с труппой во Франции, где в рамках гастрольного тура у нее спектакли. Актриса покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине. За границей гонорары Хаматовой стали гораздо ниже. Как живет Чулпан Хаматова — в материале NEWS.ru.

Когда Хаматова уехала из России, где живет

Хаматова находилась на гастролях в Европе, когда началась СВО. В России у нее остались дети, а она сама обосновалась в Латвии.

Семья Хаматовой поселилась в коттедже, который она ранее купила в Латвии. Актриса жаловалась друзьям, что ей не хватает накоплений на привычную жизнь.

В Латвии Хаматова присоединилась к труппе Нового Рижского театра. Ей предложили главные роли, но меньший, чем в России, гонорар. Вскоре спектаклей с ее участием стало не так много, потому что актриса так и не выучила латышский.

За несколько дней до премьеры спектакль по Гоголю «Старосветские помещики» с участием Чулпан был отменен. Режиссер назвал это творческой неудачей.

Вскоре актриса перебралась в квартиру в центре Риги. Неизвестно, продала ли она коттедж или стала сдавать, чтобы получить доход.

Летом 2024 года Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра. По данным латвийской прессы, руководство приняло такое решение из-за того, что билеты на три спектакля с ее участием продавались плохо, это приносило театру репутационный ущерб.

Позднее актриса также лишилась возможности выступать на сцене Латвийского национального театра со спектаклем «Записки сумасшедшего». Учреждение установило мораторий на постановки на русском языке.

В 2024-м власти отказались продлевать вид на жительство Хаматовой. Чтобы остаться в Риге, Чулпан было необходимо предоставить контракт с местным работодателем. Тогда ей помогли в латвийском театре «Дайлес», где ставят спектакли в том числе на русском языке, они предложили актрисе работу.

В сентябре Хаматова и ее коллега, актриса Мария Машкова, которая тоже уехала из РФ после СВО, отправились с гастролями в Европу. Там они показывали спектакль «Записки сумасшедшего» режиссера Дмитрия Крымова. Также артистки заняты в постановке «Единственные самые высокие деревья на земле».

Что говорила Хаматова об Украине

«Я помогаю украинским фондам так же, как все помогают. Я не работаю с украинскими фондами как представитель. А если я скажу, что работаю с украинскими фондами как представитель чего-то, то украинскому фонду придет конец», — заявила актриса после переезда в Латвию.

При этом Хаматова не уточнила, о каких именно фондах идет речь и как распределяются накопленные ими средства — идут ли деньги на финансирование ВСУ или нет. Летом 2024-го актриса вместе с братом, актером Шамилем Хаматовым, дала мини-спектакль «Тараканище» в Вильнюсе, все средства от которого обещала перечислить на покупку еды для жителей Украины.

Также Хаматова публично отреагировала на удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру в Полтаве, который, по данным Минобороны РФ, был нанесен 3 сентября 2024 года. Тогда актриса разместила в соцсети черный квадрат с надписью «Полтава».

«Чулпан Хаматова скорбит о Полтаве, об убитых там украинских военных и инструкторах. Почему она не скорбит о Донецке и Белгороде, и спрашивать смешно», — прокомментировал поступок актрисы писатель Захар Прилепин в соцсетях.

В России не было заведено уголовное дело против актрисы. Также ее не признали иноагентом.

Почему Хаматова хочет вернуться в РФ

В июле актриса и общественный деятель Яна Поплавская сообщила в своем Telegram-канале, что на прошедшем в июне международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) кулуарно обсуждали вопрос возвращения Хаматовой в Россию для участия в новых творческих проектах. Поплавская предположила, что у покинувшей РФ после начала СВО актрисы в нашей стране остались покровители, которые лоббируют ее возвращение.

Чуть позже президент Российского книжного союза Сергей Степашин высказался о Хаматовой. По его мнению, сначала она должна принести публичные извинения тем, кого обидела своим отъездом из РФ и критикой СВО, после чего сможет вернуться на родину.

Сама Хаматова в интервью проекту «Георгий за кадром» призналась, что скучает по Москве и хочет вернуться. «Казалось, что уже все пройдено, но нет. Достаточно увидеть слово „Москва“ — и сводит дыхание», — сказала она.

Хаматова призналась, что недавно испытала чувство ностальгии в аэропорту, когда увидела там самолет, направляющийся в столицу. Актриса считает риском свой визит в Москву. По ее мнению, если бы не ее трое детей, она бы вернулась.

Хаматова негативно высказалась о россиянах, поддержавших спецоперацию. Актриса объяснила, что в случае возвращения в РФ она планирует перевоспитывать людей, которые «там остались и размахивают флагами с буквой Z».

«Как делать эту работу? Я лично не знаю. Как бы лоботомия должна быть… Я не знаю даже. Как бы человеку объяснить: ты знаешь, ты тогда был неправ, все это было ужасно, что надо жить по-другому», — считает Хаматова.

Общественники требуют признать актрису иноагентом, как и певицу Аллу Пугачеву, которая оскорбляла россиян и в недавнем интервью поддержала чеченского сепаратиста Джохара Дудаева.

