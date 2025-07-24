Составлен список российских артистов, продолжающих выступать за границей

В Нью-Йорке пройдет музыкальный фестиваль Vibe Fest с участием артистов Маши Машковой и Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Кто еще из российских артистов продолжает выступать за границей, где они гастролируют?

Где гастролируют Машкова и Хаматова

В афишах запланированного на начало августа фестиваля в США Vibe Fest анонсируется участие и других артистов из РФ: экс-лидера панк-группы «Тараканы» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бывшего сценариста программы «Вечерний Ургант» комика Гарика Оганисяна и нескольких украинских знаменитостей. Все они ранее выступали с критикой проведения СВО.

Заявленная в программе актриса Мария Машкова также занята в спектакле «Единственные самые высокие деревья на земле», где играет с народной артисткой РФ Чулпан Хаматовой. Ближайшие показы постановки пройдут в Польше.

Помимо этого, Хаматова представит спектакль «Записки сумасшедших» в Германии и Нидерландах. Ее партнером по сцене является российский актер Максим Суханов. Ранее она осудила проведение СВО, уехала в Латвию и призналась, что помогает украинским фондам. Переехавший в Германию Суханов же в одном из интервью назвал Россию «военной и тоталитарной страной».

Где выступают Виторган и Раппопорт

Народная артистка РФ Ксения Раппопорт в 2022 году подписала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом о прекращении спецоперации на Украине. После она опубликовала пост в соцсетях, сообщив, что ей «стыдно и очень страшно». Раппопорт призналась, что не хочет больше быть актрисой и не знает, как в такой ситуации можно выходить на сцену. После она переехала в Италию, где живет по сей день.

Ксения Раппопорт Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июле Раппопорт отправится с гастролями по израильским городам со спектаклем «Не тот свет», постановщиком которого стала супруга бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова.

В Израиле также выступят российские актеры Максим Виторган и Виктория Толстоганова. Они заняты в спектакле «Громкие» режиссера Саввы Савельева, который известен как экс-директор шоу «Вечерний Ургант» и автор постановки Frank, где играет актер Данила Козловский.

Выйдет на израильскую сцену в 2025 году и лидер группы «Браво» Евгений Хавтан. Выступления музыканта состоятся в августе и сентябре. Артист уехал из России в 2022 году.

Кто еще из российских звезд дает концерты за рубежом

Исполнитель роли Атоса в легендарном фильме «Три мушкетера» Вениамин Смехов даст сольные концерты в Австрии, Бельгии и Германии. На сцене актер исполняет стихи Маяковского, Пушкина, Евтушенко и Высоцкого.

Осудивший СВО экс-актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) теперь зарабатывает как певец. Ближайшие гастроли артиста пройдут в Израиле.

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировал свой мировой тур под названием «Первый Трезвый Мировой». Его ближайшие выступления назначены в нескольких городах США. Активно гастролируют по Европе и русскоязычные рок-группы «Сплин» и «Мумий Тролль». Свои хиты они исполнят в Германии, Португалии, Испании и Нидерландах.

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