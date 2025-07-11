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11 июля 2025 в 14:01

В «Роснано» раскрыли местонахождение Чубайса

Представитель «Роснано» сообщил суду, что Чубайс находится в Израиле

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший Россию с началом СВО, сейчас находится в Израиле, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя компании в Арбитражном суде Москвы. Во время заседания по иску «Роснано» к бывшему руководителю и связанным с ним лицам юрист попросил перевести процесс в закрытый режим.

Мы понимаем, что Чубайсу, который находится в Израиле, все равно, как будет охраняться коммерческая тайна, а вот «Роснано» не все равно, — сказал представитель «Роснано».

Адвокат Чубайса, в свою очередь, не поддержал просьбу о полном закрытии процесса, сославшись на необходимость следовать принципу гласности. Однако суд согласился с доводами «Роснано».

По версии следствия, с декабря 2011-го по март 2021 года зампред правления «Роснано» Юрий Удальцов совместно с инвестиционным директором организации Николаем Тычининым и генеральным директором компании «Пластик Лоджик» Борисом Галкиным под видом реализации проекта «гибкого планшета» растратили средства «Роснано» в размере 6 млрд 672 млн 961 тысячи рублей. Деньги были перечислены группе иностранных компаний Plastic Logic. При этом в Генпрокуратуре уверены, что топ-менеджеры изначально не планировали реализовывать проект.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о растрате бывшим руководством «Роснано» более 6 млрд рублей. Речь идет о махинациях с созданием «планшета Чубайса» — гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был создан.

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