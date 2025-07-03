Дело о миллиардных растратах в «Роснано» направили в суд

Дело о миллиардных растратах в «Роснано» направили в суд

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о растрате бывшим руководством «Роснано» более 6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Речь идет о махинациях с созданием «планшета Чубайса» — гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был создан.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик» Бориса Галкина, — говорится в публикации.

По версии следствия, с декабря 2011-го по март 2021 года зампред правления «Роснано» Юрий Удальцов совместно с инвестиционным директором организации Николаем Тычининым и Галкиным под видом реализации проекта «гибкого планшета» растратили средства «Роснано» в размере 6 млрд 672 млн 961 тысячи рублей. Деньги были перечислены группе иностранных компаний Plastic Logic. При этом в Генпрокуратуре уверены, что топ-менеджеры изначально не планировали реализовывать проект.

В июне Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Николая Тычинина и Юрия Удальцова. Они объявлены в международный розыск по данному уголовному делу.