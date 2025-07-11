Слушания по иску к Чубайсу закрыли от публики

Слушания по иску к Чубайсу закрыли от публики Суд Москвы рассматривает иск «Роснано» к Чубайсу в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Роснано» к Анатолию Чубайсу и семи другим экс-руководителям компании в закрытом режиме, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Истец требует взыскать с бывшего руководства порядка 3,9 млрд рублей и $20,45 млн (около 1,6 млрд рублей) убытков.

По данным агентства, слушания были перенесены на 12 августа. Представитель истца мотивировал перевод процесса в закрытый режим наличием в материалах дела коммерческой тайны. Представители ответчика были против этого, ссылаясь, в частности, на общественный резонанс слушаний.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о растрате бывшим руководством «Роснано» более 6 млрд рублей. Речь идет о махинациях с созданием «планшета Чубайса» — гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был создан.

В июне Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Николая Тычинина и Юрия Удальцова. Они объявлены в международный розыск по данному уголовному делу.