23 сентября 2025 в 22:28

Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой

Московский суд рассмотрит иск ветерана боевых действий Трещева к Пугачевой

В Савеловский суд Москвы поступил иск к певице Алле Пугачевой из-за ее недавних публичных высказываний. Его автором стал адвокат и ветеран боевых действий Александр Трещев, пишет ТАСС.

Истец утверждает, что в одном из видеоинтервью, размещенных в интернете, Пугачева допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России. В пресс-службе суда подтвердили регистрацию иска и привели позицию заявителя.

При этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ, — сказали в пресс-службе.

Трещев требует признать распространенные сведения ложными и порочащими его честь, обязать Пугачеву опровергнуть их и взыскать компенсацию морального вреда. Адвокат также инициировал проверку интервью на предмет призывов к терроризму и подал заявление о возможной блокировке счетов певицы.

Ранее психолог Анастасия Кардиакос заявила, что Пугачева может быть обижена на Россию, поскольку она утратила свое влияние в стране. По ее словам, это задевает самолюбие артистки. Эксперт отметила, что исполнительница, судя по ее высказываниям, испытывает сожаление.

Алла Пугачева
иски
суды
оскорбления
