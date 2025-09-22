«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 14:44

«Ее может задевать»: названа возможная причина обиды Пугачевой на Россию

Психолог Кардиакос: обида Пугачевой на Россию связана с утратой влияния в стране

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева может быть обижена на Россию, поскольку она утратила свое влияние в стране, заявила «Радио 1» психолог Анастасия Кардиакос. По ее словам, это задевает самолюбие артистки. Эксперт отметила, что Пугачева, судя по ее высказываниям, испытывает сожаление.

Она действительно сама по себе фигура значимая, большая, и ее может задевать, что к ней прислушиваются меньше, чем раньше. Это косвенно может напоминать обиду детей на бабушек, которые не уделяют время внукам, потому что хотят пожить для себя, — высказалась Кардиакос.

По мнению психолога, Пугачева считает, что, внеся значительный вклад в искусство, она вправе влиять на то, какой будет жизнь в России. Несмотря на переживания Примадонны, у нее достаточно устойчивая самооценка, заключила эксперт.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что Пугачева уже забыта в России. По его мнению, те люди, которые ее уважали, перестали это делать.

