Составлен список уехавших звезд, которые могут вернуться в РФ в 2025 году

Составлен список уехавших звезд, которые могут вернуться в РФ в 2025 году

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова хочет приехать в Россию, о чем сообщил бывший премьер РФ Сергей Степашин. Кто еще из живущих за границей знаменитостей может вернуться?

Что сказал о возвращении Хаматовой Степашин

В интервью РИА Новости Сергей Степашин заявил, что многие из сбежавших за границу после начала спецоперации артисты «хотят вернуться, но не знают как». В качестве примера он привел Чулпан Хаматову.

«Чего ты убежала, Чулпан? Кому ты там нужна в этой Прибалтике? Никому. Вернутся. Извинятся пускай, примем», — заверил Степашин.

Он добавил, что и Хаматова, и народная артистка СССР Алла Пугачева не признаны иноагентами, а значит, могут беспрепятственно вернуться из эмиграции. По его словам, в России «никто их не тронет».

Кого возмутили слова Степашина

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась словами Сергея Степашина. Она напомнила, что премьер-министром он был «при Борисе Ельцине».

«Ну конечно, он будет защищать и возвращать в Россию всю эту либеральную грязь, предателей Родины. И Пугачеву, разумеется, он будет рад здесь видеть. Они же одного ельцинского поля ягоды», — высказала свое мнение Поплавская.

Актриса подчеркнула, что «Степашин — это не вся Россия», а также предложила политику «о душе подумать». Она напомнила, что Хаматова неоднократно делала антироссийские заявления и критиковала действия президента РФ Владимира Путина. Теперь же, как считает Поплавская, «запускается дешевый спектакль о раскаянии» для возвращения беглых звезд в РФ.

«Страна — это дом. Почему же Степашин считает, что можно обратно в дом пускать тех, кто его самовольно покинул, оскорблял и унижал?» — задалась вопросом актриса.

К ее мнению присоединился и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, «большинство россиян не понимают, для чего нужны такие артисты нашей стране». Позже певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале написала, что Хаматова «призналась в финансировании Украины», и назвала актрису предателем.

Сергей Степашин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто еще из артистов может вернуться в Россию

Ранее Виталий Бородин сообщил, что в 2025 году в России началась «кампания по обелению репутации беглецов». По его мнению, в скором времени в страну могут вернуться певица Земфира (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и другие звезды, которых обвинили в получении западного финансирования.

Бородин заявил, что российских артистов «завербовали в том числе западные службы и украинские», а теперь будут «обелять и возвращать».

Также о возможном приезде в Россию недавно сообщила 12-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина. В соцсетях девочка не исключила возвращения в подмосковный замок, где, по ее словам, «все на месте — и дом, и хозяйство». Примадонна слова дочери пока не комментировала.

О разочаровании в эмиграции и желании вернуться в Россию заявили и другие уехавшие артисты: живущий в Испании комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на нехватку денег, а заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте призналась, что мечтает вернуться из США с семьей в свой московский дом.

Говорил о тоске по Родине и уехавший в ОАЭ, а затем в Израиль рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист не раз признавался, что мечтает вернуться в родную Уфу и «прикоснуться к березкам».

Пожалел о решении эмигрировать и блогер Даня Милохин. Он не скрывал, что лишился миллионных гонораров в России и живет на последние деньги. От возвращения в Москву, как заявил Милохин, его останавливает лишь страх перед службой в армии.

Читайте также:

Охлобыстин, сын в тюрьме, отказ от кино: как живет актер Вадим Демчог

Составлен список звезд, которые поддержали атаки ВСУ на Москву

Составлен список российских артистов, которые могут уехать жить на Украину