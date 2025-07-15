Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 14:43

Степашин раскрыл, что нужно сделать уехавшим из России после начала СВО

Экс-премьер Степашин: многие уехавшие после начала СВО хотят вернуться в Россию

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие уехавшие из РФ после начала спецоперации россияне хотят вернуться обратно, им следует извиниться, заявил в беседе с РИА Новости бывший премьер России Сергей Степашин. По его словам, с начала СВО РФ сплотилась, как перед Великой Отечественной войной, но были и те, кто покинул страну.

Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться. <…> Вернутся. Извинятся пускай, примем, – заявил Степашин.

В настоящее время в отношении «обливающих грязью» Россию принимаются санкции. Их признают иноагентами, но даже занимавшиеся такой деятельностью россияне, могут вернуться, считает экс-премьер. По его словам, в России «никто их не тронет».

Ранее Степашин выразил мнение, что Запад после спецоперации поменяет отношение к России. Сейчас западные страны не столько поддерживают Украину, сколько пытаются «разбить Россию». Россия обладает огромной территорией, инфраструктурой, выдающимися традициями. По его словам, такая страна «никому не удобна».

Сергей Степашин
СВО
спецоперация
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер-министр Украины попросился в отставку
Лавров объяснил, при каком раскладе Трамп мог назвать России меньший срок
Дарья Мороз появилась на публике за день до смерти отца
Будет полная демобилизация? Когда, кого уволят из ВС РФ, мнения экспертов
В Госдуме ответили, кого коснется закон о студенческих семьях
Экс-главу военно-строительной компании задержали в Москве
После атаки ВСУ у россиянки в ключице застрял осколок
В США раскрыли цель предложения Трампа «ударить по Москве»
«Вопрос закрыт»: Мур поставила точку в конфликте с Марго Овсянниковой
Мигрантам могут запретиь отправлять за рубеж суммы, превышающие их зарплату
Ветеринар дал советы, где лучше оставить собаку на время отпуска
Лавров оценил позицию Киева по третьему раунду переговоров
Стало известно, сколько власти России потратят на строительство самолетов
От поцелуев до изнасилования: мальчик проиграл подросткам в бутылочку
Зеленский просил у Трампа долетающие до Москвы ракеты
Фермер рассказал, когда лучше покупать арбузы в России
Как сохранить продуктивность летом: работа без стресса
Раскрыто, какое вооружение может спасти от новых украинских дронов «Дартс»
Тренер назвал лучшие упражнения для сжигания жира
Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау без участия России
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.