Степашин раскрыл, что нужно сделать уехавшим из России после начала СВО

Степашин раскрыл, что нужно сделать уехавшим из России после начала СВО Экс-премьер Степашин: многие уехавшие после начала СВО хотят вернуться в Россию

Многие уехавшие из РФ после начала спецоперации россияне хотят вернуться обратно, им следует извиниться, заявил в беседе с РИА Новости бывший премьер России Сергей Степашин. По его словам, с начала СВО РФ сплотилась, как перед Великой Отечественной войной, но были и те, кто покинул страну.

Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться. <…> Вернутся. Извинятся пускай, примем, – заявил Степашин.

В настоящее время в отношении «обливающих грязью» Россию принимаются санкции. Их признают иноагентами, но даже занимавшиеся такой деятельностью россияне, могут вернуться, считает экс-премьер. По его словам, в России «никто их не тронет».

Ранее Степашин выразил мнение, что Запад после спецоперации поменяет отношение к России. Сейчас западные страны не столько поддерживают Украину, сколько пытаются «разбить Россию». Россия обладает огромной территорией, инфраструктурой, выдающимися традициями. По его словам, такая страна «никому не удобна».