«Разбить Россию»: Степашин рассказал, почему Запад поддерживает Киев Экс-премьер Степашин: Запад на Украине в последний раз пытается разбить Россию

Запад после спецоперации поменяет свое отношение к России, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. В беседе с РИА Новости он выразил мнение, что сейчас западные страны не столько поддерживают Украину, сколько пытаются «разбить Россию».

Абсолютно в этом убежден. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению, — сказал Степашин.

Он напомнил, что Россия обладает огромной территорией, инфраструктурой, выдающимися традициями. По его словам, такая страна «никому не удобна».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия годами пыталась избежать нынешнего кризиса в отношениях с Западом. Однако, по его словам, будущее страны напрямую связано с суверенитетом, так как без него государства не будет вообще.

Свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции 2007 года он написал лично в самолете, считая принципиальным озвучить позицию РФ. Путин подчеркнул, что Россия «по-другому жить не может».