Путин четко обозначил позицию России по вопросу суверенитета Путин: Россия в будущем будет либо суверенной страной, либо ее не станет совсем

Президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия годами пыталась избежать нынешнего кризиса в отношениях с Западом. Однако будущее страны напрямую связано с суверенитетом, так как без него государства не будет вообще.

Свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции 2007 года он написал лично в самолете, считая принципиальным озвучить позицию РФ. Путин подчеркнул, что переписал подготовленный коллегами текст не для конфронтации, а потому что Россия «по-другому жить не может». Он выразил озабоченность, которую, по его словам, разделяли многие, но молчали перед мощью США.

Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, — подчеркнул глава государства.

Президент также напомнил о невыполненных с 1990-х обещаниях Запада не расширять НАТО на восток, назвав это обманом. Он констатировал, что его призыв в Мюнхене к равноправному диалогу и уважению, увы, услышан не был.

Ранее Путин отметил, что считал идеологические разногласия СССР и стран Запада главной причиной напряженности в отношениях их с Россией, однако на деле основным фактором оказалась геополитика. Глава РФ пояснил, что западные государства не изменили своих взглядов на Москву и после того, как Советский Союз с его идеологией ушел в прошлое.