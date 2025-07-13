Путин раскрыл главную причину разногласий России и Запада

Идеологические противоречия между СССР и Западом ранее считались главной причиной разногласий России и западных государств, однако на деле оказалось, что все упирается в геополитику, заявил президент РФ Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что прежде и сам так считал.

Я тоже так считал, что главное противоречие идеологического характера. Но когда уже и Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение [Запада] к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ, — сказал Путин.

Также Путин отметил, что Запад не планировал считаться с мнением Москвы, пока Россия не заявила о себе как о суверенном государстве. Страна должна обладать способностью защищать свои национальные интересы, подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент России рассказал о случае, когда в конце 1990-х американская делегация в Петербурге грубо обошлась с пограничником. Путин отметил, что встреча с гостями из США была проведена, но он с ними общаться не стал.