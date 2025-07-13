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13 июля 2025 в 11:43

Путин назвал условие, при котором мир готов считаться с Россией

Путин: с Россией считаются, лишь когда она может отстаивать свое будущее

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

С Россией не готовы считаться, пока она не заявляет о себе как суверенная держава, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, страна должна быть способна отстаивать свои интересы.

Мы им много всего предлагали. И в области стратегических наступательных вооружений, и в области ПРО. Все отвергалось. Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут, — отметил Путин.

Президент пояснил, что раньше он, как и многие, предполагал, что в основе противоречий между Россией и Западом лежит идеологическая составляющая СССР — коммунизм, конфликтующий с капитализмом. Однако, подчеркнул он, оказалось, что причиной всему являются геополитические интересы.

Ранее Путин рассказал, что в период работы в мэрии Санкт-Петербурга он отказался лично принимать американскую делегацию из-за их конфликта с российским пограничником. Встречу с представителями США, несмотря на этот инцидент, провели по протоколу. По словам президента, один из участников делегации «очень грубо» повел себя с российским пограничником. Он добавил, что счел это «абсолютно неприемлемым», поскольку подобное поведение — это проявление «пренебрежения к нашему государству».

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