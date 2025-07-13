Путин напомнил о скандале с американской делегацией 30-летней давности Путин рассказал об отказе принять делегацию США из-за конфликта с пограничником

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в период работы в мэрии Санкт-Петербурга он отказался принимать американскую делегацию из-за их конфликта с российским пограничником. Встречу с представителями США, несмотря на этот инцидент, провели по протоколу, подчеркнул он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Путина, один из участников делегации «очень грубо» повел себя с российским пограничником. Он добавил, что счел это «абсолютно неприемлемым», поскольку подобное поведение — это проявление «пренебрежения к нашему государству».

Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, мы отработали, как положено, как было предусмотрено протоколом. Просто я с ними не общался, — объяснил президент.

Ранее Путин в шутку напомнил о своей работе в КГБ, комментируя идею сажать нарушителей в импортозамещении. Предложение ввести более жесткий контроль в этой сфере поступило от председателя совета директоров Курского электроаппаратного завода Андрея Канунникова. Первый вице-премьер России Денис Мантуров и вовсе призвал ввести уголовное наказание за подобные нарушения.