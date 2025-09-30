Кехмана посадят и МХАТ им. Горького возглавит женщина? При чем тут Доронина

Владимира Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТа им. Горького. Должность президента учреждения занимает Татьяна Доронина, но она не появляется в театре. В руководстве МХАТа осталась главный режиссер Галина Полищук. Кто возглавит театр — в материале NEWS.ru.

В чем обвинили Кехмана

Владимира Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТа им. Горького. В копии приказа Минкультуры РФ сказано, что он освобожден от должности с 29 сентября. Согласно документу, его уволили в соответствии со статьей 278 ТК РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

10 июля 2025-го Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены театра. В рамках уголовного дела в театре и по месту жительства директора прошли обыски. В ходе следственных действий были изъяты электронные носители информации и документация, имеющая значение для расследования. Общее количество конфискованных материалов составило не менее четырех коробок. Все было доставлено в главное следственное управление Следственного комитета России.

У Кехмана есть серьезная задолженность по кредитам. Она составила более 17,8 млрд рублей. Против Кехмана зарегистрировано восемь исполнительных производств. Шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, не включая ипотеку, а два связаны с другим исполнительным делом.

Возглавив МХАТ им. Горького в октябре 2021 года, Кехман задумал грандиозную перестановку и ремонт, в частности реконструкцию старой сцены МХАТа на Тверском бульваре. Госконтракт на это был разыгран между подрядчиками в 2023 году. Начальная цена закупки — 927 миллионов рублей, в ходе аукциона она выросла до 938 миллионов. ООО «РСК-Ренессанс», директором и владельцем которого является Марат Каргинов, выиграло тендер.

До МХАТа имени Горького Кехман уже делал ремонт в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета и Михайловском театре в Санкт-Петербурге, который он до сих пор возглавляет.

Экс — генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кто сейчас управляет МХАТом и что там происходит

Как сообщил инсайдер, пожелавший остаться неизвестным, NEWS.ru, сейчас главный режиссер МХАТа им. Горького Галина Полищук, которая занимается постановкой и репетициями нового спектакля «Женщины Есенина — 2» по сценарию писателя Захара Прилепина, номинально управляет театром. Это будет кардинально новый спектакль, а не парафраз «Женщин Есенина».

Однако источник сомневается, что театр передадут под руководство Полищук. «Не знаю, нужно ли это ей, но она была на хорошем счету у всех руководителей всегда. Она дипломат. Но мне кажется, что в рамках всеобщей оптимизации театров, скорее всего, МХАТы объединят. И кандидатура Хабенского, который возглавляет МХТ Чехова, здесь мне видится самой подходящей», — сообщил инсайдер.

Однако об объединениях пока речи не идет. NEWS.ru связывался ранее с заместителем директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадимом Верником, он говорил, что ничего не слышал о возможном слиянии театров.

По данным источника, в МХАТе Горького пока не закончен ремонт. «В театре кроме репетиций ничего не происходит. Потому что ремонт не закончен, старое оборудование списали и изъяли. Новое для театральной сцены, которое пришло из Германии, было опечатано, пока идет следствие. Поэтому нет возможности показывать репертуар зрителям. Последние спектакли показали в сентябре, это были „Женщины Есенина“, постановки шли на сцене театра Вахтангова, которую арендовали. Говорили, что сезон в театре возобновят в ноябре, но пока ничего не известно», — сообщил источник.

Режиссер Галина Полищук Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Кто может возглавить МХАТ Горького

Как только против Кехмана возбудили дело, в СМИ стали обсуждаться новые кандидаты на пост генерального директора. Многие называли хорошим выбором назначение Захара Прилепина, который не только написал сценарий знаменитых «Женщин Есенина», но и был заместителем художественного руководителя в МХАТе при Эдуарде Боякове. Но сейчас писатель занят другими делами, по словам инсайдеров.

Еще один кандидат — Константин Хабенский. Но театральный критик Марина Райкина не уверена, что два театра нужно объединять, а Хабенскому «садится сразу на два стула». «Я считаю, что Константину надо очень серьезно заниматься своим театром и добиваться там успеха. Что касается МХАТа, допустим, это объединение можно объяснить историей. Но нынешний МХАТ им. Горького — это совершенно другой театр, другая площадка. И если произойдет слияние, мне будет очень жаль Константина Хабенского, потому что ему придется соединять два разных организма. На это нужны колоссальные усилия, нужна новая программа и много достаточно радикальных шагов», — сказала критик NEWS.ru.

